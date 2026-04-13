Rory McIlroy ha scritto una pagina di storia nel golf, conquistando per il secondo anno consecutivo l’Augusta Masters, il primo dei quattro Major stagionali. Sul celebre green della Georgia, il nordirlandese, 36 anni, ha realizzato un storico bis: da ben ventiquattro anni, infatti, nessuno era riuscito a difendere il titolo ad Augusta, un’impresa precedentemente riuscita solo a leggende come Tiger Woods, Jack Nicklaus e Nick Faldo.

Il Trionfo e le Emozioni

“È incredibile che ho dovuto attendere diciassette anni per indossare la Giacca Verde e ora la ricevo per la seconda volta di fila”, ha dichiarato un emozionato McIlroy.

Il successo è giunto al culmine di un torneo altalenante. Dopo aver iniziato con un vantaggio di sei colpi grazie a due giri da record, il nordirlandese è stato raggiunto e superato dall’americano Cameron Young al termine della terza giornata. Tuttavia, McIlroy ha ritrovato la sua determinazione, respingendo ogni attacco e mantenendo la leadership.

Un Posto tra le Leggende

Con questa memorabile vittoria, McIlroy si consolida nel pantheon dei più grandi golfisti di tutti i tempi. Già l'anno precedente aveva completato il prestigioso Career Grand Slam, vincendo tutti e quattro i Major. Difendere il titolo quest'anno non era affatto scontato, ma il campione ha dimostrato la sua tempra. “Volevo tornare qui e dimostrare che la vittoria dell’anno scorso non è stata un caso isolato”, ha aggiunto, confermando la sua ambizione.

I Dettagli della Vittoria

Il torneo si è concluso con Rory McIlroy che ha totalizzato un impressionante punteggio di 276 colpi, dodici sotto il par, superando di un solo colpo il tenace Scottie Scheffler. Questo risultato lo eleva a quarto giocatore nella storia a conquistare due Masters consecutivi, unendosi alla ristretta élite composta da Jack Nicklaus, Nick Faldo e Tiger Woods. Un'impresa che sottolinea la sua eccezionale abilità sui campi più prestigiosi.