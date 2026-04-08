L’EA7 Emporio Armani Milano si prepara ad affrontare il Bayern Monaco al Forum nel penultimo impegno stagionale di Eurolega. La sfida, in programma dopo la recente sconfitta subita a Valencia, si presenta priva di reali implicazioni per la classifica: entrambe le formazioni sono infatti già fuori dalla corsa per i play-in e hanno ormai rivolto le proprie energie e attenzioni al campionato nazionale.

La squadra guidata da Peppe Poeta ha visto svanire le residue speranze di accedere alla post season a causa della rimonta subita in Spagna. La partita contro il Bayern Monaco assume, quindi, il valore di un’occasione per onorare l’impegno europeo e, soprattutto, per lavorare in prospettiva campionato.

Qui, Shields e compagni sono chiamati a un sprint finale decisivo per recuperare posizioni e garantirsi almeno l’eventuale vantaggio del fattore campo nelle semifinali di Serie A.

Turnover e opportunità per il roster

L’incontro con la formazione tedesca potrebbe essere caratterizzato da un ampio turnover da parte di entrambi gli allenatori. In particolare, coach Poeta potrebbe cogliere l’opportunità di concedere riposo ai giocatori maggiormente impiegati, sfruttando la gara per dare spazio a chi finora ha avuto meno opportunità. Nomi come Tonut, Sestina, Flaccadori e Diop potrebbero trovare un minutaggio significativo. Questa scelta strategica permetterebbe di ridare fiducia agli atleti ai margini della rotazione, un aspetto cruciale in vista dei playoff di campionato, dove il contributo di ogni elemento sarà fondamentale.

Particolare attenzione sarà rivolta ai giocatori italiani, la cui presenza nel roster di Serie A è obbligatoria.

Il congedo dall'Eurolega e le parole di Poeta

Il percorso europeo dell’Olimpia Milano si è definitivamente concluso con la sconfitta contro Valencia. In quella gara, nonostante i 20 punti di Brooks e i 16 di LeDay, la squadra non è riuscita a contenere le prestazioni di Badio (20 punti) e Montero (25 punti). Al termine dell’incontro, coach Poeta ha dichiarato in modo conciso: “La nostra Eurolega è finita”, evidenziando la delusione per l’eliminazione anticipata. Ora, l’intera concentrazione è focalizzata sul campionato, dove la squadra dovrà dimostrare carattere e determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati per la stagione.

La sfida contro il Bayern Monaco, pertanto, si configura come un appuntamento dal valore più simbolico che competitivo. Rappresenta l’occasione per chiudere con dignità il proprio cammino in Eurolega e per affinare la preparazione in vista della fase più decisiva della stagione cestistica italiana.