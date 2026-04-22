La finale scudetto di Serie A1 femminile si accende con gara-4 tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 20.30 all’Allianz Cloud. La serie, ora sul 2-1 per Conegliano, è stata riaperta da una Milano determinata, che con una prova di spessore in gara-3 ha messo in discussione le certezze iniziali delle Pantere, rendendo l'equilibrio tecnico più sottile di quanto suggerisse il punteggio.

Milano riapre i giochi con una prova corale

La vittoria in gara-3 ha rivelato un equilibrio tecnico più sottile di quanto il punteggio della serie lasciasse intendere.

Milano ha saputo incidere in particolare nella fase di break, intensificando la pressione al servizio e perfezionando l’organizzazione del muro-difesa. Questo ha permesso di spezzare il ritmo della regia di Wolosz, rendendo meno fluida la manovra offensiva di Conegliano.

Paola Egonu si è confermata autentica trascinatrice, siglando 34 punti decisivi. La sua continuità offensiva è stata supportata da un contesto di squadra finalmente più solido: Kurtagic ha garantito una presenza costante a muro, mentre Lanier e Piva hanno contribuito con equilibrio e peso in attacco, offrendo valide alternative e alleggerendo la pressione sull’opposto.

Conegliano chiamata alla reazione

Per Conegliano, gara-4 rappresenta un banco di prova cruciale.

Le Pantere dovranno ritrovare la qualità nella ricezione, un fondamentale che in gara-3 ha limitato la varietà del gioco e la possibilità di coinvolgere tutti i terminali offensivi. Se Haak rimane il principale riferimento, senza il contributo costante di Gabi e Zhu Ting diventa più arduo mantenere quell’imprevedibilità che ha caratterizzato le vittorie iniziali.

Un altro aspetto da monitorare è la gestione dei finali di set. Nelle prime due partite, Conegliano aveva fatto la differenza proprio nei momenti chiave, ma nell’ultima uscita è stata Milano a mostrarsi più lucida, capace di resistere nei frangenti complicati e di concretizzare le occasioni decisive.

Contesto emotivo e strategie per gara-4

Il ritorno all’Allianz Cloud modifica anche il contesto emotivo della sfida. Milano giocherà spinta dall’entusiasmo e dal proprio pubblico, con la concreta possibilità di allungare la serie fino a gara-5. Conegliano, d’altra parte, dovrà dimostrare solidità mentale e capacità di reazione dopo aver visto interrompersi una lunga imbattibilità casalinga nei playoff.

Sul piano tattico, l’incontro si deciderà ancora su pochi dettagli: la qualità del cambio palla e l’efficacia del contrattacco. Milano cercherà di replicare l’aggressività al servizio e la solidità in fase difensiva, mentre Conegliano tenterà di ritrovare ordine e fluidità per riprendere il controllo del gioco.

In palio non c’è solo una vittoria, ma l’equilibrio di un’intera serie ormai completamente riaperta.

Statistiche e voci dai protagonisti

Le statistiche di gara-3 rivelano che Conegliano ha registrato tre ace, diciassette battute sbagliate, sette muri, venticinque errori, una percentuale di ricezione positiva del cinquantanove per cento (perfetta quarantacinque) e un attacco al quarantasette per cento. Milano ha risposto con tre ace, tredici battute sbagliate, nove muri, ventuno errori, una ricezione positiva del cinquantotto per cento (perfetta quarantatré) e un attacco al quarantotto per cento.

Il coach Stefano Lavarini ha evidenziato come la squadra abbia costruito, con grande determinazione, la possibilità di tenere viva la serie in una situazione di difficoltà.

L'obiettivo a Milano è mettere in campo un’altra grande prestazione per meritare gara-5, mantenendo alta la concentrazione e divertendosi. Lavarini ha sottolineato che a fare la differenza non saranno solo tecnica e tattica, ma anche la gestione delle risorse mentali.

Anche Daniele Santarelli ha commentato, affermando che gara-4 sarà totalmente diversa rispetto a ogni sfida disputata finora. Ha ammesso che la squadra non è riuscita a interpretare bene gara-3 a causa di tensione e nervosismo, ma ora vuole voltare pagina. Santarelli si è detto certo che, nonostante l'ambiente caldissimo di Milano, i tifosi di Conegliano faranno sentire il loro supporto all’Allianz Cloud.

Garbellotto e Maschio hanno osservato che la finale si sta rivelando lunga e incerta, come previsto alla vigilia.

Hanno definito Milano una squadra "indigesta" per Conegliano, con un bilancio stagionale di 3-3 negli scontri diretti. Le differenze tra le finaliste sono minime, e a prevalere sarà chi si dimostrerà più brava e, forse, anche più fortunata.