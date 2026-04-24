Il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale Moto3 2026, ha visto Maximo Quiles dominare le pre-qualifiche sul circuito di Jerez de la Frontera. Lo spagnolo, al rientro dopo un lungo stop, ha fissato il miglior tempo con 1:44.078, ponendosi in testa alla classifica. Il connazionale David Munoz ha conquistato la seconda posizione a soli 41 millesimi, seguito dall'argentino Valentin Perrone, terzo con un distacco di 247 millesimi.

Un'ottima performance è stata quella di Matteo Bertelle, quarto a 325 millesimi da Quiles. La top ten è stata completata da David Almansa (quinto a +0,379), Adrian Fernandez (sesto a +0,405), Brian Uriarte (settimo a +0,426), Adrian Cruces (ottavo a +0,466) e Álvaro Carpe (nono a +0,509).

L'argentino Marco Morelli ha chiuso decimo a 550 millesimi.

Guido Pini fuori dalla Q2 e le condizioni del circuito

La giornata ha riservato una amara delusione per il pilota italiano Guido Pini. Pini è rimasto escluso dalla top quattordici, che garantisce l'accesso diretto alla Q2, per appena 123 millesimi. La sua performance è stata compromessa dalla cancellazione di alcuni giri a causa delle bandiere gialle, relegandolo in quindicesima posizione. Sarà quindi costretto a passare attraverso la Q1. Anche Nicola Carraro si è classificato ventiquattresimo con un distacco di 1,594 secondi.

Le sessioni di prova a Jerez si sono svolte con cielo nuvoloso e qualche goccia di pioggia al mattino, senza incidenti di rilievo.

Nel pomeriggio, la temperatura della pista è aumentata, permettendo ai piloti di migliorare i propri tempi. Maximo Quiles ha sfruttato al meglio queste condizioni, migliorando il suo crono mattutino di 1:44.833 fino al decisivo 1:44.078. David Munoz, autore del secondo miglior tempo, ha evitato una caduta dopo il suo giro più veloce. La sessione ha evidenziato la netta superiorità della pattuglia spagnola: oltre a Quiles e Munoz, altri sei piloti iberici sono rientrati tra i primi quattordici, garantendosi l'accesso diretto alla Q2. Questo dato sottolinea il talento spagnolo nella categoria Moto3.