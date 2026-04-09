L’Olimpia Milano ha concluso la sua stagione di Eurolega al Forum con un’altra sconfitta, la terza consecutiva, cedendo per 94-84 al Bayern Monaco nel trentasettesimo turno della competizione. Una serata amara per la formazione di Peppe Poeta, già eliminata dalla corsa ai playoff e con poche motivazioni residue, che ha visto il pubblico di casa esprimere il proprio disappunto con sonori fischi e contestazioni.

L’incontro era iniziato con un promettente avvio dei padroni di casa, che si erano portati sull’8-0 dopo appena cinque minuti grazie ai canestri di Ellis e Shavon Shields.

La reazione del Bayern non si è fatta attendere: un parziale di 10-2 ha ristabilito la parità (20-20) alla fine del primo quarto. Il secondo periodo ha visto l’ex Nenad Dimitrijevic protagonista di un break decisivo per gli ospiti, che hanno messo a segno ben 32 punti, chiudendo il primo tempo in netto vantaggio sul 52-34. I fischi del Forum hanno accompagnato l’Olimpia negli spogliatoi.

Il crollo e la reazione d'orgoglio

Il Bayern Monaco ha mantenuto il controllo anche nella ripresa, raggiungendo un massimo vantaggio di 26 punti (71-45). L’Olimpia sembrava avviata verso l’ennesima sconfitta pesante, ma tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto ha mostrato una tardiva reazione d’orgoglio.

Sotto la guida di Armoni Brooks e Giampaolo Ricci, è arrivato un impressionante parziale di 18-3, seguito da un ulteriore 9-0 che ha riportato i biancorossi a un solo possesso di distanza (79-75) a cinque minuti dalla fine. Purtroppo, le speranze di rimonta sono state spente da Lucic e Da Silva, che hanno riportato i tedeschi in doppia cifra di vantaggio, fissando il risultato finale sul 94-84.

Tra le fila milanesi, il miglior realizzatore è stato Shavon Shields con 14 punti, seguito da Armoni Brooks (13), Giampaolo Ricci (11), e da Devin Booker e Zach LeDay, entrambi a quota 10 punti. Per il Bayern, Andreas Obst ha brillato con 19 punti, mentre l’ex Nenad Dimitrijevic ha contribuito con 15 punti, dimostrando di avere il dente avvelenato dopo la sua precedente esperienza a Milano.

Assenze e il contesto della sfida

Questo incontro ha segnato l’ultimo impegno casalingo in Eurolega per l’Olimpia Milano, che ha affrontato la gara con diverse assenze significative. Non erano disponibili Bryant Dunston, Diego Flaccadori e Ousmane Diop; i due giocatori italiani sono impegnati nel recupero fisico in vista della fase finale della LBA. Anche il Bayern Monaco ha dovuto fare a meno di alcuni elementi chiave, tra cui Stevan Jovic, Kamar Baldwin, Rokas Jokubaitis ed Elias Harris. Sul fronte bavarese, invece, erano presenti gli ex milanesi Nenad Dimitrijevic e David McCormack, entrambi particolarmente motivati a mettersi in mostra dopo la loro precedente esperienza non fortunata a Milano.

La sconfitta non solo ha sancito il sorpasso in classifica da parte dei tedeschi, ma ha anche chiuso amaramente la stagione europea casalinga dell’Olimpia Milano. La squadra dovrà ora concentrarsi sugli ultimi impegni di campionato per cercare di riscattare un’annata finora particolarmente difficile.