Il Settebello, la nazionale italiana di pallanuoto maschile, ha conquistato una vittoria cruciale nella Division I della World Cup, superando la Croazia con il punteggio di 13-11. L'incontro, disputato ad Alessandropoli, ha permesso agli azzurri di mantenere la propria imbattibilità nel torneo e di assicurarsi la qualificazione alle prestigiose Final Eight di Sydney.

La cronaca dettagliata dell'incontro

L'Italia ha iniziato la partita con grande determinazione, prendendo immediatamente il comando del gioco. Gli azzurri hanno saputo imporre il proprio ritmo, gestendo con efficacia le offensive di una Croazia che si è dimostrata comunque combattiva.

Il primo periodo si è concluso con il Settebello in vantaggio, grazie a una solida organizzazione difensiva e alle ottime parate del portiere De Lungo, che ha saputo neutralizzare i tentativi avversari. Nel corso del secondo periodo, la formazione croata ha cercato di reagire, intensificando la pressione, ma l'Italia ha mantenuto il controllo della situazione, chiudendo l'intervallo ancora in vantaggio, forte della propria superiorità.

La ripresa ha visto un terzo tempo più equilibrato, con la Croazia che è riuscita a ridurre lo svantaggio, rendendo la partita più intensa e combattuta. Nonostante l'avvicinamento degli avversari, il Settebello ha dimostrato carattere, rispondendo "colpo su colpo" e non permettendo alla Croazia di completare la rimonta.

L'ultimo quarto è stato decisivo: gli azzurri sono stati capaci di contenere con fermezza il ritorno finale degli avversari, gestendo il vantaggio acquisito. Hanno così sigillato il risultato finale di 13-11, un successo che ha garantito all'Italia il primo posto nel proprio girone, consolidando ulteriormente la loro posizione nel torneo.

Il percorso del Settebello e le prospettive future

Questo successo contro la Croazia non è un episodio isolato, ma si inserisce in un percorso netto del Settebello nella Division I della World Cup. L'Italia ha mantenuto la sua imbattibilità nella fase a gironi, confermando un eccellente stato di forma. Prima di questa partita, gli azzurri avevano già ottenuto vittorie convincenti contro avversari di calibro come la Spagna e gli Stati Uniti.

Queste prestazioni hanno permesso alla squadra di chiudere il girone B a punteggio pieno, assicurandosi così il "pass" per le Final Eight di Sydney.

Il torneo, che si sta svolgendo ad Alessandropoli, in Grecia, prevede che le prime due squadre classificate di ciascun girone accedano alla fase finale in Australia. L'Italia ha dimostrato non solo continuità nei risultati, ma anche una notevole solidità di squadra, elementi che rafforzano le ambizioni del commissario tecnico Alessandro Campagna. Il CT ha infatti sottolineato l'importanza di Sydney come tappa fondamentale e strategica in vista del prossimo quadriennio olimpico, evidenziando come il Settebello stia costruendo le basi per futuri successi internazionali.