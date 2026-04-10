La Parigi-Roubaix 2026 si annuncia come una delle edizioni più impegnative e iconiche della storia recente della corsa. Con trenta settori di pavé distribuiti lungo i 258,3 chilometri totali, la gara condurrà gli atleti dalla partenza di Compiègne all’arrivo nel leggendario Velodromo di Roubaix. Gli organizzatori hanno infatti reso noti i dettagli del percorso e le stellette di difficoltà assegnate a ciascun tratto, confermando la centralità delle pietre nell’Inferno del Nord.

Il tracciato prevede un totale di 54,8 chilometri di pavé, con il primo settore che si incontrerà a Troisvilles, dopo aver già affrontato 95,8 chilometri su asfalto.

I tratti più temuti e spesso decisivi restano i tre settori a cinque stelle: l’affascinante Foresta di Arenberg (al chilometro 163), l’esigente Mons-en-Pévèle (chilometro 209,7) e il Carrefour de l’Arbre (chilometro 241,2). A questi si aggiungono settori a quattro stelle di notevole importanza, come Auchy-lez-Orchies à Bersée e Camphin-en-Pévèle, che precedono rispettivamente Mons-en-Pévèle e il Carrefour de l’Arbre. Da non dimenticare anche Hornaing e Tilloy, che si incontrano subito dopo l’uscita dalla Foresta di Arenberg.

I settori chiave e le difficoltà del percorso

La distribuzione delle stellette di difficoltà evidenzia la durezza intrinseca di alcuni segmenti. Tra i trenta settori complessivi, solo tre raggiungono il massimo livello di difficoltà (cinque stelle), mentre altri sei sono valutati quattro stelle: Quiévy à Fontaine au Tertre, Haveluy à Wallers, Hornaing à Wandignies, Tilloy à Sars-et-Rosières, Auchy-lez-Orchies à Bersée e Camphin-en-Pévèle.

Un dettaglio da non sottovalutare è il settore di Briastre, inserito tra i primi cinque, che presenta una salita di ottocento metri. Questa caratteristica potrebbe già contribuire a selezionare il gruppo nelle fasi iniziali della competizione.

Il percorso, fedele alla sua tradizione, culmina con l’ingresso nel Velodromo di Roubaix, dove solo gli atleti più forti e resistenti potranno contendersi la vittoria finale. Aver superato le insidie delle pietre e della polvere sarà la prova della loro tempra. La presenza di trenta settori di pavé, per una lunghezza complessiva di 54,8 chilometri, conferma la Parigi-Roubaix come una delle prove più dure e affascinanti del calendario ciclistico mondiale.

Partecipazione e novità del percorso

Alla 123ma edizione della Parigi-Roubaix prenderanno parte tutte le diciotto squadre UCI WorldTeams e sette UCI ProTeams, a testimonianza dell’importanza e del prestigio della corsa nel panorama internazionale. Il tracciato del 2026 introduce alcune modifiche significative nella parte iniziale: i primi quattro settori sono stati ravvicinati, con quasi totale assenza di tratti asfaltati intermedi. Questa variazione è destinata ad aumentare la selettività della gara già nelle fasi iniziali. I venti settori finali, invece, rimangono invariati rispetto alle edizioni precedenti, mantenendo intatto il fascino e la difficoltà che hanno reso celebre questa Classica Monumento.

La Parigi-Roubaix 2026 si conferma dunque come una sfida epica, dove la resistenza, la tecnica e il coraggio saranno elementi determinanti per entrare nella leggenda del ciclismo.