Il Settebello prosegue il suo cammino impeccabile nella World Cup di pallanuoto 2026, conquistando l’accesso diretto alla fase finale. La nazionale italiana, guidata dal CT Sandro Campagna, ha battuto la Croazia per 13-11 nella terza partita del girone B ad Alessandropoli. Le finali si terranno a Sydney, Australia, dal 22 al 26 luglio.

Contro i vicecampioni olimpici, l’Italia è stata sempre in vantaggio, con un massimo di +4. Matteo Iocchi Gratta è stato il miglior marcatore con tre reti. Dopo un equilibrio fino al 9-9, il Settebello ha piazzato un decisivo break di 4-0 nel terzo e quarto tempo.

Decisive le marcature di Cassia (rigore e superiorità), ancora Iocchi Gratta (superiorità) e Cannella dalla distanza. Tra i pali, Gianmarco Nicosia è stato sostituito da Marco Del Lungo nel terzo quarto, rientrando per il finale.

Percorso netto e la rosa azzurra

Il successo contro la Croazia consolida il percorso netto del Settebello, che aveva già sconfitto Spagna e Stati Uniti. La squadra ha mostrato grande solidità, specialmente in difesa in inferiorità numerica, concedendo solo sei reti su diciassette situazioni contro la Croazia. La rosa italiana include: Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini.

Lo staff tecnico è guidato dal CT Campagna, con il direttore sportivo Stefano Tempesti e collaboratori.

Verso la Grecia e la fase finale

Con il pass per le finali di Sydney già in tasca, l’Italia affronterà la Grecia, seconda classificata del girone A, nella prima partita del nuovo raggruppamento, alle 16:30. La formula della World Cup prevede che le prime due di ogni gruppo accedano direttamente alle finali, mentre le altre si giocheranno i posti rimanenti. Il CT Campagna ha dichiarato: “Abbiamo giocato una bella pallanuoto e abbiamo raggiunto con merito l’obiettivo. Dovremo continuare su questa linea”. Le partite sono trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma di World Aquatics. Il Settebello, forte del suo percorso senza sconfitte, punta a mantenere le ottime prestazioni e a lottare per le posizioni di vertice nella fase finale.