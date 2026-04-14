Il Settebello della pallanuoto maschile ha conquistato un'importante vittoria ad Alessandropoli, superando la Grecia con il punteggio di 16-14 nella World Cup 2026. Questo successo, il quarto consecutivo, consolida il percorso degli Azzurri verso le Final Eight, in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio, e conferma il loro pass per la Super Final.

Una sfida avvincente e ricca di colpi di scena

La partita ha preso il via con l'Italia che ha subito imposto il proprio ritmo, portandosi in vantaggio per 6-4, anche grazie alle parate decisive di Carnesecchi.

La reazione della Grecia non si è fatta attendere, con gli ellenici capaci di piazzare un parziale di 6-0 che ha ribaltato il punteggio sul 9-6 a loro favore. Nel terzo tempo, il Settebello ha mostrato grande carattere, riuscendo a pareggiare sul 11-11 e trovando le energie decisive nel quarto e ultimo periodo. Iocchi Gratta è stato protagonista, firmando prima il 12-12 in contropiede e poi replicando per il 13-12. Successivamente, Alesiani ha allungato il divario, mentre Nicosia ha neutralizzato un rigore cruciale. La rete di Ferrero ha sigillato il risultato sul 16-13, prima del gol finale della Grecia che ha fissato il punteggio definitivo.

Primato consolidato e prospettive per le Final Eight

Con questa quarta vittoria consecutiva ad Alessandropoli, l'Italia ha non solo confermato il proprio accesso alla Super Final di Sydney, ma ha anche dimostrato una crescita costante. La sfida contro la Grecia, squadra già qualificata e sempre temibile, ha rappresentato un test significativo, superato con determinazione. Il Settebello si presenta così alle prossime sfide con rinnovata fiducia, forte di un percorso che ne evidenzia il potenziale e la preparazione.

Il tabellone delle Final Eight di Sydney

Le Finals di Sydney vedranno la partecipazione di otto squadre. Si sono qualificate le prime cinque classificate della Division 1: Spagna, Italia, Grecia, Ungheria e Croazia.

A queste si aggiungono le finaliste della Division 2, Montenegro e Georgia, e l'Australia in qualità di paese ospitante. Il tabellone dei quarti di finale prevede gli accoppiamenti: la Spagna affronterà la Georgia; l'Italia se la vedrà con il Montenegro; la Grecia sfiderà l'Australia padrona di casa; infine, l'Ungheria incrocerà la Croazia. Per le semifinali, la vincente tra Spagna e Georgia affronterà la vincente tra Ungheria e Croazia, mentre la squadra che uscirà vincitrice da Italia-Montenegro incontrerà la vincente di Grecia-Australia.

Questo risultato odierno assume un'importanza strategica: l'Italia non solo ha assicurato la qualificazione, ma ha anche migliorato la propria posizione nella griglia di partenza, un fattore cruciale per gli accoppiamenti nei quarti di finale e per il cammino complessivo nel torneo.