Il Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile, si prepara ad affrontare la Division 1 della World Cup 2026. L'appuntamento è fissato dall'1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, con l'obiettivo dichiarato di raggiungere le Super Finals del torneo. L'Italia è stata inserita nel Gruppo B, pronta a scendere in vasca per le prime sfide decisive.

Il percorso del Setterosa e gli avversari

Il calendario della prima fase vede il Setterosa impegnato in tre incontri cruciali. Il debutto avverrà venerdì 1 maggio alle ore 20.30 contro la Grecia.

Seguirà l'incontro di sabato 2 maggio, sempre alle 20.30, che vedrà le azzurre affrontare l'Australia. La fase a gironi si concluderà domenica 3 maggio alle 18.30 con la sfida ai padroni di casa dei Paesi Bassi. Nel Gruppo A, invece, sono state sorteggiate le nazionali di Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna.

Regolamento e accesso alle Super Finals

Il format del torneo prevede che le prime due squadre classificate di ciascun girone stacchino direttamente il pass per la fase successiva, dove si giocheranno i piazzamenti. Le restanti quattro squadre si contenderanno l'ultimo posto utile per accedere alle Super Finals. È importante notare una specifica clausola: se tra le prime cinque squadre qualificate dovesse esserci l'Australia, già ammessa di diritto in quanto paese ospitante delle Super Finals, allora anche la sesta classificata otterrebbe l'accesso alla fase conclusiva del torneo.

Le Super Finals si disputeranno a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio. A queste sei squadre qualificate da Rotterdam si aggiungeranno altre due formazioni provenienti dalla Division 2.

Il calendario completo della Division 1 (Prima Fase)

Ecco il dettaglio delle partite della prima fase della Division 1:

Venerdì 1 maggio: Stati Uniti-Ungheria (14.00), Giappone-Spagna (15.45), Paesi Bassi-Australia (18.30), Italia-Grecia (20.30).

Sabato 2 maggio: Ungheria-Giappone (14.00), Spagna-Stati Uniti (15.45), Grecia-Paesi Bassi (18.30), Australia-Italia (20.30).

Domenica 3 maggio: Stati Uniti-Giappone (14.00), Ungheria-Spagna (15.45), Italia-Paesi Bassi (18.30), Grecia-Australia (20.30).

La seconda fase del torneo si svolgerà tra lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio, con gli orari delle partite ancora da definire.

Struttura della World Cup 2026 e qualificazioni

L'edizione 2026 della World Cup di pallanuoto femminile è la ventesima della storia e si articola in due distinte divisioni. La Division 1, come detto, si tiene a Rotterdam dall'1 al 6 maggio, coinvolgendo otto squadre suddivise in due gruppi, con le migliori cinque che accederanno alla Super Final. La Division 2, invece, si svolgerà a Malta dal 21 al 26 aprile, con le squadre impegnate in una fase a gironi seguita da un tabellone a eliminazione diretta, e le due migliori che otterranno anch'esse il pass per la Super Final di Sydney. Il sistema di punteggio prevede l'assegnazione di tre punti per la vittoria nei tempi regolamentari, due punti per la vittoria dopo i rigori, un punto per la sconfitta ai rigori e zero punti per la sconfitta nei tempi regolamentari. Questo torneo riveste un'importanza cruciale anche in ottica futura: le prime tre squadre classificate nella Super Final otterranno infatti la qualificazione diretta ai Mondiali di Nuoto 2027.