L'incontro tra Jannik Sinner e Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo ha riservato momenti di grande intensità e un inatteso colpo di scena. Dopo un primo set dominato dall'azzurro per 6-1, il match ha preso una piega differente con la vittoria di Machac nel secondo set al tie-break per 6-7. L'inizio del terzo set vede il tennista ceco in vantaggio per 1-0, mentre per Sinner si interrompe una straordinaria serie di 37 set consecutivi vinti nei tornei Masters 1000. A preoccupare è anche l'emergere di evidenti segnali di difficoltà fisica, con particolare riferimento a problemi alla schiena.

La dinamica del match: tra dominio e reazione

Il primo set ha visto un Jannik Sinner in piena forma, capace di imporsi con un perentorio 6-1. Questa performance iniziale sembrava confermare il suo eccellente stato di grazia e la sua solidità nei tornei Masters 1000. Tuttavia, la partita ha subito una svolta nel secondo parziale. Tomas Machac ha mostrato grande resilienza, riuscendo a portare il set al tie-break e a vincerlo con un combattuto 7-6. Questa vittoria ha non solo riequilibrato l'incontro, ma ha anche posto fine alla lunga e impressionante striscia di set vinti consecutivamente dall'altoatesino. L'avvio del terzo set ha visto Machac portarsi in vantaggio per 1-0, con Sinner che ha iniziato a palesare segni di affaticamento.

Il calo fisico e i problemi alla schiena di Sinner

Un momento cruciale del match si è verificato durante il tie-break del secondo set, quando Jannik Sinner ha manifestato un chiaro fastidio alla schiena. Questo problema fisico ha avuto un impatto visibile sul suo rendimento nel terzo set, dove l'azzurro ha mostrato maggiore incertezza e ha commesso diversi errori. L'interruzione della serie di 37 set consecutivi vinti nei Masters 1000 non è solo un dato statistico, ma sottolinea l'importanza e l'influenza delle condizioni fisiche dell'atleta in un momento così delicato della competizione. La gestione di questo calo fisico sarà determinante per il prosieguo dell'incontro.

Contesto e percorso dei tennisti a Montecarlo

Questo confronto tra Jannik Sinner, numero due del mondo, e Tomas Machac, classificato al cinquantatreesimo posto, rappresenta il loro primo incontro sulla terra rossa. Sinner è alla ricerca del suo quarto quarto di finale nel prestigioso torneo di Montecarlo, dove ha già raggiunto le semifinali nelle edizioni del 2023 e del 2024, dimostrando una notevole familiarità con la superficie. Per Machac, questa è la sua seconda partecipazione nel Principato e sta disputando per la prima volta gli ottavi di finale, con l'obiettivo di raggiungere il suo primo quarto di finale in un Masters 1000 su terra battuta. La serie di set consecutivi vinti da Sinner nei Masters 1000 era giunta a quota 36 prima di questo match. Il tennista ceco ha già superato due turni nel torneo, battendo in tre set Daniel Altmaier e Francisco Cerundolo, confermando un buon stato di forma.