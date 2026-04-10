Valentin Vacherot, il tennista monegasco di casa, ha compiuto una vera impresa qualificandosi per la semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. Nei quarti di finale, Vacherot ha sconfitto il numero cinque del seeding, l’australiano Alex de Minaur, al termine di un incontro combattuto durato due ore e venticinque minuti. Il punteggio finale di 6-4, 3-6, 6-3 ha sancito il suo trionfo, proiettandolo verso la prossima sfida contro il numero uno del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Nel primo set, Vacherot ha dimostrato una notevole solidità mentale, annullando due palle break in apertura e una terza nel terzo game.

Con un break a zero, si è portato rapidamente sul 3-0. Nonostante abbia mancato due opportunità consecutive per consolidare ulteriormente il vantaggio, il monegasco ha chiuso il parziale 6-4 in 46 minuti. La reazione di de Minaur non si è fatta attendere nel secondo set, dove l’australiano ha strappato il servizio nel quinto gioco, mantenendo il controllo fino al 6-3 finale in 43 minuti.

La svolta decisiva nel terzo set

Il set decisivo ha visto de Minaur iniziare tenendo il servizio a zero. Tuttavia, Vacherot ha saputo cogliere l’attimo nel quinto gioco, conquistando un break cruciale che lo ha portato sul 3-2. Sul 3-3, il tennista di casa ha annullato un’opportunità di controbreak, dimostrando nervi saldi.

Nonostante de Minaur abbia avuto ben quattro chance per riagganciare il punteggio sul 5-3, Vacherot ha saputo chiudere il match con un 6-3 dopo 56 minuti di gioco. Il bilancio finale dell’incontro ha visto Vacherot prevalere con 95 punti contro gli 89 dell’australiano. Ha messo a segno meno vincenti (21 contro 32), ma ha commesso anche meno errori non forzati (34 contro 43) e ha mostrato una migliore efficacia sulle palle break, convertendone 4 su 10 rispetto alle 3 su 17 di de Minaur.

L'impresa storica di Vacherot a Montecarlo

Il percorso di Valentin Vacherot nel torneo di Montecarlo è già entrato negli annali: è il primo giocatore monegasco a raggiungere i quarti di finale nell’era Open. Dopo aver superato il polacco Hubert Hurkacz in tre set nel turno precedente, Vacherot ha commentato la sua prestazione: «Un’altra partita folle, più di ieri.

Le condizioni hanno creato una partita pazza, era molto umido, scambi lunghi. Ho dovuto trovare il modo di portare a casa i punti». Ha inoltre enfatizzato la sua fisicità come arma vincente: «Amo le partite lunghe. Più si allungano, più prendo fiducia e voglio vincere».

Il tennista monegasco, che grazie a questi risultati si posiziona ora tra i primi venti del ranking mondiale, ha ribadito il suo profondo legame con il torneo di casa. «Preferisco vincere Montecarlo rispetto a qualsiasi Slam. Montecarlo è sempre stata la mia settimana preferita dell’anno», ha dichiarato. Dopo questa storica vittoria nei quarti, Vacherot si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz, consapevole di aver già scritto una pagina indimenticabile del tennis monegasco.