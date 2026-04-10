L’Italia ha iniziato con il piede giusto la sfida contro il Giappone nei Qualifiers di Billie Jean King Cup, un appuntamento cruciale che si sta svolgendo sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Le azzurre hanno dimostrato grande determinazione e qualità, conquistando due vittorie significative nei primi due singolari.

Ad aprire le danze in maniera convincente è stata Elisabetta Cocciaretto, che si è imposta con un netto 7-5 6-2 su Moyuka Uchijima, attuale numero 84 del ranking mondiale. A seguire, Jasmine Paolini, numero 8 del ranking, ha confermato l'ottimo momento della squadra superando Himeno Sakatsume, numero 133, con il punteggio di 6-3 6-1.

Questa vittoria ha segnato il suo dodicesimo successo in singolare con la maglia della nazionale, a fronte di otto sconfitte.

La capitana Tathiana Garbin ha espresso grande soddisfazione per le prestazioni delle sue giocatrici, ma ha prontamente richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere alta la concentrazione. "Nel tennis non si è mai arrivati e non ci si può mai riposare", ha dichiarato Garbin. "Dobbiamo rimanere focalizzate per gli incontri di domani; partire 2-0 ci fa super piacere. Rivedere le partite sulla terra con la determinazione e la grinta che le nostre ragazze hanno espresso è un segnale molto positivo, degno delle campionesse in carica".

Analizzando più nel dettaglio la prova di Cocciaretto, Garbin ha commentato: "La sua identità di gioco è quella di togliere il tempo all’avversaria.

Quando riesce ad allontanare la sua rivale, sa trovare angoli molto stretti dove fa molto male. Elisabetta aveva giocato solo un torneo sulla terra battuta e ha dimostrato una notevole bravura nel ritrovare subito le sensazioni giuste su questa superficie".

La gestione della pressione e il ruolo centrale del doppio

Affrontando il tema della pressione che inevitabilmente accompagna una squadra vincente, la capitana Garbin ha sottolineato l'importanza di un approccio mentale robusto. "Chiaramente, vincendo siamo quelle da battere, e dobbiamo entrare in questa competizione con una grande grinta", ha affermato. "È stata una giornata positiva, ma non bisogna deconcentrarsi e si deve guardare a domani.

Questo è un format che non abbiamo mai provato, con un doppio iniziale seguito da altri due probabili singoli. Il doppio è centrale, un passo alla volta". Le sue parole evidenziano chiaramente come la nuova formula della competizione attribuisca al match di doppio un ruolo strategico e potenzialmente decisivo per l'esito finale.

Il rapporto sinergico con le giocatrici e lo staff tecnico

In chiusura, Tathiana Garbin ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il supporto ricevuto e per l'armonia all'interno del team. "Sono fortunata perché la Federazione mi fa stare bene con loro", ha concluso. "La scelta delle parole è fondamentale e avere una connessione profonda con i loro allenatori è altrettanto importante.

Abbiamo tanti tecnici federali che girano con le ragazze e mi danno una grossa mano". Queste dichiarazioni testimoniano l'unità e la collaborazione che caratterizzano il gruppo azzurro, elementi che si rivelano spesso cruciali nei momenti più delicati e decisivi di una competizione internazionale.

In attesa dei prossimi incontri, l’Italia si gode un vantaggio significativo, ma mantiene alta la guardia e la concentrazione sull’obiettivo finale. La consapevolezza è che ogni dettaglio, e in particolare l'esito del doppio, potrà risultare determinante per il passaggio del turno e per proseguire il cammino nella Billie Jean King Cup.