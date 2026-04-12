Il Settebello si appresta ad affrontare l’Ungheria nell’ultima sfida della seconda fase della Division 1 della World Cup di pallanuoto maschile 2026. L’incontro, in programma nella piscina di Alessandropoli, rappresenta la terza e conclusiva partita del girone C per la Nazionale italiana, che ha già assicurato la sua partecipazione alle Final Eight di luglio a Sydney.

La squadra, guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, giunge a questa gara dopo la sconfitta subita contro la Spagna, ma con la certezza di aver già centrato l’obiettivo primario: la qualificazione alle fasi finali.

Gli azzurri hanno infatti conquistato con merito il primo girone del torneo, garantendosi così l’accesso al gruppo delle migliori formazioni, che include Spagna, Grecia e Ungheria. In questa seconda fase, l’Italia scende in acqua esclusivamente per definire la propria posizione nella griglia di partenza delle finali australiane.

L'ultima prova prima delle Final Eight

La partita contro l’Ungheria, una formazione che finora ha raccolto pochi punti in questa fase del torneo, prenderà il via alle ore 14.00. Il Settebello potrà affrontare la sfida senza particolari pressioni, ma con il desiderio di riscattare la prestazione non brillante contro la Spagna. Per questo impegno, il CT Sandro Campagna potrà contare su una rosa completa, che comprende atleti come Marco Del Lungo, Francesco Lorenzo Cassia, Stefano Guerrato, Giacomo Cannella, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Mario Del Basso, Alessandro Carnesecchi, Gianmarco Nicosia, Jacopo Alesiani, Eduardo Campopiano e Alessandro Balzarini.

Nonostante la battuta d’arresto contro la Spagna, il Settebello ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. La formazione italiana ha infatti superato brillantemente il primo girone, ottenendo una qualificazione anticipata alle Final Eight. La sfida con l’Ungheria sarà quindi un’utile occasione per testare ulteriormente la condizione degli azzurri in vista dell’appuntamento più importante della stagione.

Il cammino del Settebello e il format della World Cup

Il percorso dell’Italia nella World Cup è stato caratterizzato da un avvio positivo, con la vittoria per 16-14 contro la Grecia, seguita dalla sconfitta per 16-12 contro la Spagna ad Alessandropoli. Il format della competizione prevede che le migliori quattro squadre del girone preliminare siano già promosse alle finali di Sydney, in programma dal 22 al 26 luglio, mentre la quinta qualificata emergerà dal Gruppo D.

L’Australia, in quanto paese ospitante, è qualificata di diritto. Tutte le partite sono disponibili in diretta streaming sul sito di World Aquatics.

Il Settebello, sotto la guida di Sandro Campagna, ha affrontato la Spagna in una partita impegnativa, risentendo di un brutto avvio ma riuscendo comunque a recuperare fino al meno uno prima di cedere ai campioni del mondo. Il tecnico azzurro ha riconosciuto che “la brutta partenza ha pesato”, evidenziando il merito degli avversari. Ora l’attenzione è interamente rivolta all’ultimo impegno contro l’Ungheria, fondamentale per affinare la preparazione in vista delle decisive finali australiane.