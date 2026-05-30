Flavio Cobolli ha centrato un risultato di grande rilievo al Roland Garros, accedendo per la prima volta nella sua carriera alla seconda settimana del prestigioso torneo parigino. Il tennista romano ha conquistato l'obiettivo del quarto turno grazie a una prestazione impeccabile e una vittoria netta sullo statunitense Learner Tien, dimostrando una forma fisica e mentale eccellente sui campi in terra battuta.

Il Match Decisivo

L'incontro che ha sigillato il passaggio di Cobolli si è disputato sul celebre Court Philippe-Chatrier, uno dei palcoscenici più importanti del tennis mondiale.

Qui, il giovane italiano ha mostrato un dominio incontrastato fin dalle prime battute, imponendosi con un punteggio perentorio di 6-2, 6-2, 6-3. La partita, durata un'ora e quarantasei minuti, ha visto Cobolli controllare ogni fase del gioco, lasciando poche speranze al suo avversario. Questo successo convincente gli apre le porte del quarto turno, dove affronterà il vincitore di un'altra sfida attesa: quella tra Francisco Cerundolo, accreditato come testa di serie numero 25, e l'altro tennista statunitense Zach Svajda.

Un Traguardo Storico

Questo risultato non è solo una semplice vittoria, ma rappresenta un traguardo storico per Flavio Cobolli. È, infatti, la prima volta assoluta che il tennista raggiunge la seconda settimana del Roland Garros, un obiettivo che segna un passo fondamentale nella sua progressione professionale e nella sua affinità con la terra rossa parigina.

L'accesso al quarto turno eleva il suo status nel circuito e conferma il suo potenziale sui grandi palcoscenici internazionali.

Il Percorso nel Torneo

Il percorso di Cobolli in questa edizione del torneo è stato costellato di prestazioni solide e convincenti. Al primo turno, il tennista aveva già superato un derby azzurro, affrontando e battendo il connazionale Andrea Pellegrino. L'incontro si era concluso in tre set, con i parziali di 6-4, 7-6, 6-3, evidenziando già una buona condizione. La sua forma fisica e tecnica è stata ulteriormente confermata nel secondo turno, dove ha sconfitto il cinese Yibing Wu con un altro risultato netto di 6-4, 6-4, 6-4. Queste vittorie consecutive hanno preparato il terreno per il trionfo decisivo contro Tien, permettendogli di non solo eguagliare, ma di superare il suo miglior risultato al Roland Garros, che era stato il terzo turno raggiunto nel 2025. Ora, con l'accesso al quarto turno e alla seconda settimana, Cobolli ha stabilito un nuovo, significativo, primato personale.