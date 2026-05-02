Marta Kostyuk ha conquistato il titolo più prestigioso della sua carriera, trionfando al Mutua Madrid Open. Nella finale disputata sul campo Manolo Santana, la tennista ucraina, numero 23 del ranking mondiale e testa di serie numero 26 del torneo, ha superato la russa Mirra Andreeva con un netto 6-3, 7-5, coronando la vittoria con un'esuberante celebrazione: un backflip che ha infiammato il pubblico e i social media.

Il match decisivo ha visto Kostyuk mostrare una notevole lucidità e determinazione, specialmente nei momenti cruciali. Nel primo set, l'ucraina ha piazzato il break decisivo sul 3-2, mantenendo saldamente il vantaggio fino a chiudere la frazione per 6-3.

Il secondo set si è rivelato più equilibrato e ricco di colpi di scena, con ben cinque break complessivi. Nonostante Andreeva fosse riuscita a portarsi in vantaggio per 3-1, Kostyuk ha saputo reagire con grinta, recuperando lo svantaggio e vincendo quattro dei successivi cinque giochi per sigillare il set e l'incontro con un 7-5.

Un cammino impeccabile sulla terra rossa

Questo successo a Madrid non è solo il primo titolo WTA 1000 per Marta Kostyuk, ma rappresenta anche la sua dodicesima vittoria consecutiva sulla terra rossa in questa stagione, un percorso immacolato che la vede ancora imbattuta sul mattone tritato nel 2026. La sua striscia vincente era iniziata con la conquista del titolo a Rouen, dimostrando uno stato di forma eccezionale e una padronanza della superficie che l'ha portata al trionfo nella capitale spagnola.

Per la diciannovenne Mirra Andreeva, nonostante la sconfitta in finale, il torneo di Madrid conferma una stagione di altissimo livello. La russa aveva già raggiunto altre due finali WTA 1000 nel 2026, consolidando la sua posizione tra le migliori interpreti del circuito e in particolare sulla terra rossa, superficie sulla quale aveva un bilancio di dodici vittorie e una sola sconfitta prima di questa finale.

I numeri di Kostyuk e il panorama WTA 1000

Il trionfo di Marta Kostyuk la proietta al quindicesimo posto del ranking mondiale, un nuovo best ranking per la ventitreenne ucraina. Questo è il suo terzo titolo in carriera e la sua quattordicesima vittoria contro una giocatrice classificata nella top-10, ben cinque delle quali ottenute solo nel 2026.

La stagione WTA 1000 del 2026 si sta rivelando particolarmente aperta e imprevedibile, con quattro campionesse diverse in cinque eventi finora disputati: Karolína Muchová a Doha, Jessica Pegula a Dubai, Aryna Sabalenka a Indian Wells e Miami, e ora Kostyuk a Madrid.

Un dato significativo del Mutua Madrid Open è che nessuna delle prime cinque teste di serie è riuscita a raggiungere le semifinali, a conferma di un torneo ricco di sorprese e colpi di scena che ha premiato una campionessa determinata e inarrestabile. Andreeva, grazie al suo eccellente percorso a Madrid, scala il ranking WTA fino al settimo posto, affermandosi come una delle protagoniste più costanti del circuito. Kostyuk, dal canto suo, celebra il suo primo grande successo con una prestazione impeccabile e un'esultanza che rimarrà impressa nella memoria degli appassionati di tennis.