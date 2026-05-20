Jhonatan Narváez ha calato il tris al Giro d’Italia 2026, conquistando l’undicesima tappa con arrivo a Chiavari. Il corridore ecuadoriano della UAE Team Emirates XRG si è imposto in una volata a due contro lo spagnolo Enric Mas Nicolau, al termine di una frazione di 184 chilometri partita da Porcari. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle di Afonso Eulalio, che mantiene la leadership della classifica generale.

Il percorso, caratterizzato da un inizio pianeggiante tra Lucca e Camaiore e dai successivi saliscendi delle Cinque Terre, si è concluso con un arrivo piatto a Chiavari.

La tappa è stata animata fin dalle prime battute da un ritmo elevatissimo, con una media superiore ai 50 km/h nelle prime due ore, e da numerosi tentativi di fuga. Narváez si è dimostrato tra i più reattivi e, supportato efficacemente dalla sua squadra, è riuscito a rientrare sul gruppo di testa dopo due ore di corsa intensa.

Dopo oltre cento chilometri di bagarre, un drappello di diciassette corridori si è formato al comando. Tuttavia, la selezione è proseguita sulle salite, in particolare sul Colle di Guaitarola e sulla salita cronometrata di Colla dei Scioli. Alcune cadute, tra cui quella di Davide Ballerini, non hanno avuto conseguenze gravi. Nell’ultima e decisiva ascesa al Red Bull KM di Cogorno, sei atleti si sono giocati la vittoria, ma solo Narváez e Mas sono riusciti a lanciarsi verso il traguardo.

Nonostante i ripetuti attacchi dello spagnolo, Narváez ha saputo controllare la situazione e ha trionfato con sicurezza negli ultimi 400 metri. Il terzo posto è stato conquistato da Diego Ulissi.

Le parole del vincitore

Al termine della tappa, Jhonatan Narváez ha commentato la sua prestazione: “È stata una tappa difficile, soprattutto perché abbiamo mancato la prima fuga e poi anche la seconda. Dopo due ore di corsa dura ho provato a rientrare direttamente sulla testa della corsa. Mi sono difeso sulle salite, perché ho capito che Enric era il più forte. Ero al limite perché siamo andati a tutta per tutto il giorno ma sono riuscito a farcela ancora una volta”.

Classifica Generale: Eulalio in controllo

La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle di Afonso Eulalio, che ha saputo resistere agli attacchi di Jonas Vingegaard nella cronometro precedente e mantiene un vantaggio di 27 secondi sul danese. Thymen Arensman occupa la terza posizione a oltre un minuto e mezzo, seguito da Felix Gall. Il primo italiano in classifica generale è Giulio Pellizzari, nono a tre minuti dalla vetta.

Prossima tappa: da Imperia a Novi Ligure

Domani il Giro d’Italia proseguirà con la dodicesima tappa, un percorso di 175 chilometri da Imperia a Novi Ligure. La frazione attraverserà l’entroterra fino a Pieve di Teco, per poi seguire la via Aurelia da Albenga a Savona, in direzione opposta rispetto alla classica Milano–Sanremo. La corsa rimane aperta, con i grandi favoriti che attendono le impegnative tappe alpine per sferrare i loro attacchi decisivi e tentare di conquistare la Corsa Rosa.