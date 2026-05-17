Jannik Sinner ha scritto una pagina storica del tennis italiano, trionfando agli Internazionali d'Italia a Roma. Cinquanta anni dopo l'impresa di Adriano Panatta, un tennista italiano torna a sollevare il trofeo nella capitale. Il 17 maggio 2026, il numero uno al mondo ha sconfitto in finale il norvegese Casper Ruud con un doppio 6-4, consolidando la sua posizione di vertice nel circuito ATP.

Un trionfo storico per il tennis italiano

La vittoria di Sinner non è solo un successo personale, ma un evento di portata nazionale. Il tennista altoatesino ha conquistato il suo sesto titolo Masters 1000 consecutivo, un record assoluto che testimonia la sua straordinaria continuità di rendimento.

Con questo trionfo, Sinner completa inoltre la sua collezione di tutti gli ATP Masters 1000, un'impresa che lo proietta tra i grandi di questo sport. L'ultimo italiano a imporsi a Roma era stato Adriano Panatta nel lontano 1976, rendendo il successo di Sinner un momento di grande emozione e orgoglio per il movimento tennistico italiano.

La finale: Sinner domina Ruud

La sfida decisiva contro Casper Ruud si è disputata sul prestigioso campo centrale del Foro Italico. Jannik Sinner ha mostrato una performance impeccabile, mantenendo un livello di gioco elevatissimo per tutta la durata dell'incontro. Entrambi i set sono stati chiusi con il medesimo punteggio di 6-4, a dimostrazione della superiorità espressa dall'italiano.

Questa vittoria rafforza ulteriormente la sua leadership nel ranking mondiale e sottolinea la sua capacità di eccellere nei tornei più importanti e competitivi del calendario.

Gli Internazionali d'Italia: un appuntamento di prestigio

Gli Internazionali d'Italia, conosciuti anche come Italian Open, rappresentano uno degli eventi più significativi nel panorama del tennis mondiale. Questo prestigioso torneo, che si svolge annualmente a Roma, fa parte della categoria ATP Masters 1000 ed è uno degli appuntamenti chiave della stagione su terra battuta. La vittoria di Sinner in questo contesto ne amplifica il valore e la risonanza internazionale.