La coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha conquistato un posto nella semifinale del doppio maschile al prestigioso Roland Garros. Gli azzurri hanno superato in rimonta la coppia composta da Petr Nouza e Neil Oberleitner, al termine di un incontro combattuto durato due ore e quarantacinque minuti. Il punteggio finale, 6‑7, 6‑1, 7‑6, testimonia l'intensità della sfida e la determinazione dei tennisti italiani.

Questo successo segna un importante ritorno per Bolelli e Vavassori, che si ritrovano tra le migliori quattro coppie a Parigi a distanza di due anni dall'ultima volta, quando nel 2024 raggiunsero la finale del torneo.

La loro prossima sfida in semifinale li vedrà opposti alla coppia vincitrice dell'incontro tra Granollers/Zeballos e Nys/Roger‑Vasselin, promettendo un altro match di alto livello nel cuore della competizione parigina.

L'andamento del match

L'incontro ha preso il via con un primo set estremamente combattuto, che ha visto le due coppie contendersi ogni punto con grande intensità. La frazione iniziale si è risolta solamente al tie-break, dove Nouza e Oberleitner sono riusciti ad avere la meglio, aggiudicandosi il set. La reazione di Bolelli e Vavassori non si è fatta attendere: nel secondo set, la coppia italiana ha mostrato tutta la propria superiorità, imponendosi con un netto 6‑1 e ristabilendo l'equilibrio nel punteggio.

Il terzo e decisivo set è stato un'autentica battaglia punto a punto, un susseguirsi di scambi prolungati e momenti di grande tensione. Ancora una volta, la risoluzione è arrivata al tie-break, dove la maggiore esperienza e la freddezza degli azzurri hanno prevalso, permettendo loro di chiudere l'incontro e di festeggiare l'accesso alla semifinale del Roland Garros.

Il percorso e le ambizioni

Questo trionfo non è solo una vittoria di tappa, ma rappresenta un significativo ritorno per la coppia italiana nel panorama delle semifinali del Roland Garros. Avendo già raggiunto la finale del torneo nel 2024, Bolelli e Vavassori dimostrano ancora una volta la loro capacità di competere ai massimi livelli su terra battuta.

Il loro obiettivo dichiarato è ora quello di non solo confermarsi tra le migliori quattro coppie del tabellone maschile, ma di puntare con decisione alla finale e, perché no, alla conquista del titolo.

I successi stagionali

La qualificazione alla semifinale del Roland Garros si inserisce in una stagione già ricca di soddisfazioni per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia italiana ha infatti dimostrato una notevole continuità di rendimento, ottenendo risultati di prestigio su diversi palcoscenici internazionali. Già a marzo, i due tennisti si erano distinti qualificandosi per la semifinale del Masters 1000 di Miami, un torneo di grande rilevanza, dove avevano superato Harrison e Skupski al match-tie-break, evidenziando la loro tenacia nei momenti cruciali.

Il culmine di questa prima parte di stagione è arrivato a maggio, con la brillante conquista del titolo agli Internazionali BNL d’Italia. In quell'occasione, Bolelli e Vavassori avevano affrontato e sconfitto in finale proprio la coppia composta da Granollers e Zeballos, potenziali avversari nella semifinale parigina. Questi successi pregressi confermano la solidità e la competitività del duo azzurro, proiettandoli con fiducia verso le prossime sfide del Roland Garros.