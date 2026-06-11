Si conclude anzitempo la campagna di doppio di Serena Williams al Queen's Club di Londra. La sua partner, la canadese Victoria Mboko, è stata costretta al ritiro per un infortunio al ginocchio subito nel match di singolare contro Karolina Pliskova. Questo stop ha deluso i tifosi accorsi per il ritorno di Williams dopo quasi quattro anni di assenza.

L'incidente è avvenuto quando Mboko, in singolare, è scivolata dietro la linea di fondo campo, afferrandosi il ginocchio sinistro. Rialzatasi autonomamente, ha riferito al fisioterapista: "non c’è stabilità in questo momento".

Dopo essersi seduta in panchina e aver coperto il volto, ha deciso di ritirarsi. La decisione ha avuto immediate ripercussioni sul torneo di doppio, precludendo la sua partecipazione al fianco di Williams nei quarti di finale.

Il Ritorno e la Delusione

Serena Williams aveva scelto Victoria Mboko come partner per il suo primo evento ufficiale dopo l’US Open 2022. La coppia aveva impressionato all'esordio, superando le teste di serie numero tre Erin Routliffe e Nicole Melichar-Martinez. L’infortunio di Mboko ha però impedito loro di affrontare Laura Siegemund e Leylah Fernandez nei quarti, lasciando amarezza tra gli appassionati che speravano di vederla ancora in campo.

Prossimi Impegni e Rischi

Nonostante lo stop al Queen’s, Serena Williams ha confermato la sua presenza nel doppio del WTA 500 di Berlino, in coppia con la ceca Karolina Muchova.

Per Victoria Mboko, il recupero richiederà accertamenti sull'entità dell’infortunio al ginocchio sinistro. L’episodio ha riportato l’attenzione sui rischi fisici del tennis, specialmente nei tornei su erba, dove le condizioni del campo possono incidere sugli infortuni.