Le scuderie di Formula 1 si preparano per il Gran Premio d'Austria 2026 con una serie di significativi aggiornamenti tecnici. La Red Bull, in particolare, introduce un pacchetto aerodinamico di rilievo per la sua gara di casa. Il team ha concentrato gli sforzi su una nuova configurazione del fondo vettura, inclusi i floor boards, e su importanti modifiche alla parte posteriore della monoposto. Tra le novità spiccano gli ingressi dei sidepod e la copertura motore rivisti, oltre a una sospensione posteriore aggiornata con nuove carenature e raccordi verso la coda, il cambio e il corpo ruota posteriore.

Le modifiche alla sospensione posteriore della Red Bull includono anche aggiornamenti ai winglets degli angoli posteriori, ai piloni dell'ala posteriore e al terminale di scarico. La McLaren, tra le altre squadre di vertice, ha rivisto gli ingressi dei condotti dei freni posteriori e introdotto una modalità alternativa per l'attivazione dell'ala posteriore, simile a quella già vista sulla Ferrari. La Mercedes ha lavorato sulle carenature della sospensione anteriore e ha ristretto l'uscita posteriore della copertura motore per migliorare il raffreddamento.

Sviluppi per Ferrari, Audi, Alpine e Cadillac

La Ferrari presenta una nuova paratia dell'ala anteriore e testerà un elemento singolo del fondo anteriore, oltre a una connessione più corta tra lo specchietto e il sidepod.

L'Audi porta un pacchetto corposo con una nuova paratia dell'ala anteriore, modifiche al deflettore inferiore dell'angolo anteriore e un fondo aggiornato per aumentare il carico aerodinamico posteriore. Anche la sospensione posteriore, il beam wing e l'ala posteriore sono stati oggetto di aggiornamenti. L'Alpine si concentra invece sulla parte anteriore della vettura, con una nuova ala anteriore e un muso rivisitato per migliorare la gestione dei flussi, oltre a un nuovo winglet del diffusore posteriore.

La Cadillac si distingue per la quantità di novità introdotte: ben dieci componenti aggiornati che spaziano dagli ingressi dei sidepod alla copertura motore, dal profilo Coke ai supporti degli specchietti e alle carenature del roll hoop.

Il fondo è stato completamente rivisto, con particolare attenzione al bib e al bordo anteriore, progettato per generare maggiore carico locale e migliorare la qualità dei flussi verso il retrotreno, insieme a un diffusore e beam wing aggiornati.

Le ambizioni di Cadillac e la situazione degli altri team

La Cadillac, ancora alla ricerca dei primi punti stagionali, punta molto su questo pacchetto di aggiornamenti per avvicinarsi alla zona punti, dopo i progressi mostrati a Monaco e Barcellona. Il team principal Graeme Lowdown ha dichiarato: "Siamo lieti di poter portare un altro sostanziale pacchetto di aggiornamenti questo weekend. Con nuovi sidepod e fondo, è un lavoro significativo e speriamo che ci permetta di continuare il nostro percorso di avvicinamento al gruppo di metà classifica".

Sergio Perez ha aggiunto: "Ogni gara sentiamo di fare progressi, e l'upgrade che abbiamo questo weekend dovrebbe rappresentare un altro passo avanti". Valtteri Bottas, reduce da problemi di affidabilità nelle ultime gare, si è detto fiducioso: "Stiamo imparando ogni settimana e facendo progressi. Ho grandi ricordi di questo circuito e non vedo l'ora di affrontare la sfida".

La Racing Bulls e la Haas hanno introdotto solo due aggiornamenti ciascuna, mentre Williams e Aston Martin non hanno presentato nuove parti per questo appuntamento. Infine, Ferrari e Mercedes hanno portato anche aggiornamenti alle rispettive power unit.