Il Wimbledon femminile 2026 si preannuncia ricco di novità e il ritorno di una leggenda. Due giocatrici, Maja Chwalinska (n.20) e Alexandra Eala (n.29), debuttano come teste di serie in uno Slam. Ben 27 atlete faranno il proprio esordio nel tabellone principale. Il torneo vanta la partecipazione di 13 ex campionesse Slam, tra cui Serena Williams. A 44 anni, Williams sarà la quarta giocatrice più anziana a disputare il main draw di uno Slam nell’era Open e la seconda a Wimbledon (dietro Martina Navratilova, 2004). Affronterà Maya Joint al primo turno, forte di 367 successi nei match di singolare Slam, leader assoluta.

Tra giovani talenti e campionesse affermate

Il tabellone femminile accoglie nove teenager, tra cui Mirra Andreeva. L’ultima adolescente a conquistare il titolo di Wimbledon fu Maria Sharapova nel 2004. Il campo si presenta estremamente aperto, con sei diverse giocatrici che hanno vinto gli ultimi sei Slam. La campionessa in carica Iga Swiatek, pur avendo dominato la finale 2025 con un doppio 6-0, non ha mostrato la stessa supremazia nel 2026. Mirra Andreeva, vincitrice del Roland Garros, è tra le giovani più osservate. Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, ha raggiunto le semifinali a Berlino.

Analisi del tabellone femminile

Il sorteggio ha delineato sfide intriganti. Il primo quarto è guidato da Aryna Sabalenka e include Mirra Andreeva.

Nel secondo quarto troviamo Jessica Pegula e Coco Gauff. Il terzo quarto, il “Serena quarter”, potrebbe vedere Serena Williams affrontare Iga Swiatek già al terzo turno. Il quarto quarto è presieduto da Elena Rybakina e Amanda Anisimova.

Il torneo si conferma imprevedibile: nove diverse giocatrici hanno conquistato le ultime nove edizioni di Wimbledon. La superficie in erba si dimostra la più difficile da domare, con le favorite della vigilia che spesso faticano a imporsi. La lotta al vertice del ranking WTA vedrà Aryna Sabalenka tentare di eguagliare Monica Seles, mentre Elena Rybakina ha la possibilità di superarla.