Jeff Ekhator è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il giovane attaccante, classe 2006, ha definito il suo trasferimento come “la scelta migliore per la mia carriera per crescere, è la cosa più giusta”. Ha inoltre raccontato di aver condiviso immediatamente questa decisione con il suo procuratore e la famiglia, i quali lo hanno incoraggiato, definendola “un’opportunità che capita una volta sola”.

Ekhator si è descritto come “un giocatore che attacca la profondità principalmente”, aggiungendo di aver imparato negli ultimi anni “a giocare con la squadra e tenere palla”.

Ha espresso una “gioia immensa” per il suo arrivo, affermando: “non vedo l’ora di iniziare, arrivo in un club che ha vinto tanto e che è sempre lì in cima”.

I dettagli dell'operazione

L'accordo con il Genoa era già in fase avanzata. Il club rossoblù incasserà complessivamente 23 milioni di euro, di cui 18 milioni in contanti e il cartellino del terzino sinistro David Puczka. Puczka, talento della Juve Next Gen, ha messo a segno dieci reti in Serie C nella scorsa stagione. L'offerta bianconera ha superato quelle presentate da Bologna, Atalanta e Betis Siviglia, che non avevano raggiunto i 15 milioni richiesti dal Genoa.

L'investimento per il futuro

La Juventus ha acquisito i diritti sportivi di Ekhator per 16 milioni di euro, somma pagabile in tre esercizi.

A questa cifra si aggiungono costi accessori fino a 0,4 milioni e bonus legati al raggiungimento di specifici obiettivi, per un massimo di 2 milioni. Il giocatore ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2031.

Prodotto del vivaio del Genoa, Ekhator ha già debuttato con la nazionale maggiore italiana e ha collezionato oltre cinquanta presenze in Serie A, realizzando quattro reti e un assist. Questa operazione rappresenta il primo grande colpo finalizzato dal nuovo direttore sportivo Giovanni Carnevali.

Strategia e prospettive

Il trasferimento di Ekhator costituisce un investimento significativo per la Juventus, che punta su un giovane talento con già esperienza sia in Serie A che in nazionale.

L'inclusione di David Puczka nell'operazione di scambio sottolinea la volontà del club di valorizzare i propri prospetti. L'accordo economico, caratterizzato da pagamenti dilazionati e bonus legati alle prestazioni, riflette una strategia finanziaria attenta e sostenibile da parte della società bianconera.