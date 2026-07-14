Tadej Pogacar ha offerto un'altra straordinaria dimostrazione di forza al Tour de France, conquistando in solitaria la decima tappa della corsa. La frazione, che si snodava per 166 chilometri da Aurillac a La Lioran, ha visto lo sloveno imporsi con un vantaggio netto sui suoi diretti inseguitori, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nella classifica generale.

Il capitano del team UAE Emirates ha tagliato il traguardo dopo 3 ore, 58 minuti e 8 secondi, staccando il belga Remco Evenepoel (Red Bull–Bora Hansgrohe) di ben 32 secondi.

Il terzo posto è stato occupato dal francese Paul Seixas (Decathlon), che ha concluso la tappa con un ritardo di 34 secondi. Questa vittoria in solitaria sottolinea la superiorità schiacciante di Pogacar in questa edizione della Grande Boucle, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo che ha messo a dura prova tutti i partecipanti.

Con questo successo, Pogacar rafforza la sua presa sulla maglia gialla, aumentando il suo vantaggio sui principali rivali. Ora guida la classifica generale con un distacco di 3 minuti e 36 secondi sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che nella decima tappa ha tagliato il traguardo al settimo posto, accusando un ritardo di 44 secondi dal vincitore.

Remco Evenepoel si posiziona al terzo posto nella generale, con un ritardo complessivo di 4 minuti e 6 secondi. I distacchi accumulati evidenziano la costante progressione di Pogacar e la sua capacità di gestire le tappe più difficili con determinazione e strategia.

L'attacco decisivo e l'ambizione storica di Pogacar

La strategia vincente di Tadej Pogacar è emersa chiaramente nel tratto finale della tappa. Lo sloveno ha sferrato il suo attacco decisivo a circa 15 chilometri dal traguardo, un'azione fulminea che ha lasciato senza scampo tutti gli avversari. Questa mossa gli ha permesso di distanziare il gruppo e di affrontare gli ultimi chilometri in completa solitudine, tagliando il traguardo con un'impressionante dimostrazione di forza e resistenza.

La vittoria di oggi rappresenta la venticinquesima vittoria di tappa al Tour de France per Pogacar, un traguardo significativo che lo proietta sempre più tra i grandi di questo sport.

L'obiettivo dichiarato di Pogacar è quello di entrare nella storia del ciclismo, puntando a conquistare la sua quinta maglia gialla. Raggiungere questo traguardo lo collocherebbe al fianco di leggende assolute del Tour de France come Miguel Indurain, Bernard Hinault, Eddy Merckx e Jacques Anquetil. Questa ambizione, unita alle sue prestazioni dominanti, rende ogni tappa una conferma della sua inarrestabile marcia verso un posto nell'Olimpo del ciclismo.

Prospettive future e la gestione della classifica

Il Tour de France proseguirà con l'undicesima frazione, che prenderà il via da Vichy e si concluderà a Nevers dopo 161 chilometri.

Con il vantaggio accumulato in classifica generale, Tadej Pogacar dovrà ora concentrarsi sulla gestione della corsa, mantenendo alta la guardia contro gli inseguitori. La sua solidità e la determinazione mostrate finora suggeriscono che sarà un compito che affronterà con la consueta padronanza.

Oltre a Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, tra i principali rivali che occupano le posizioni di vertice nella generale figurano anche Juan Ayuso e Paul Seixas. Tuttavia, i loro distacchi attuali superano i quattro minuti, il che offre a Pogacar un certo margine di manovra. La prestazione odierna, con la sua vittoria in solitaria, non fa che rafforzare la sua candidatura per la vittoria finale a Parigi, confermando la sua leadership indiscussa in questa edizione del Tour de France.