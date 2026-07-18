I Boston Red Sox stanno vivendo un momento di forma straordinario, con una striscia di undici vittorie consecutive che li ha catapultati nuovamente nella corsa per un posto nella wildcard dell’American League. Dopo aver sconfitto ancora una volta i Tampa Bay Rays, la squadra ha raggiunto un bilancio equilibrato di 48 vittorie e 48 sconfitte, agganciando i Minnesota Twins nella lotta per l’ultimo slot disponibile. Solo un mese fa, lo scenario era drasticamente diverso: con un record di 25-33 a inizio giugno, Boston sembrava ormai tagliata fuori dai giochi e l’atmosfera era permeata da profondo pessimismo.

Il cambio in panchina, con Chad Tracy subentrato ad Alex Cora, non aveva inizialmente prodotto l'effetto sperato, ma la svolta decisiva è arrivata grazie al contributo inaspettato di quattro giocatori che i tifosi avevano, in gran parte, dato per persi.

Il riscatto dei protagonisti inattesi

Anthony Seigler, giovane interno considerato un prospect nel pacchetto dell’acquisizione di Caleb Durbin, è stato promosso a inizio giugno e ha immediatamente lasciato il segno. Dalla sua promozione, vanta una media battuta di .268, un OPS di .771 e un wRC+ di 112. Seigler si è distinto per la sua costanza al piatto e una solida presenza difensiva, coprendo con efficacia la posizione di shortstop in assenza degli infortunati Trevor Story e Marcelo Mayer.

Andruw Monasterio, dopo un avvio di stagione tutt'altro che brillante, ha ritrovato la sua migliore forma. Da giugno, il suo OPS è salito a .748, con quattro fuoricampo all'attivo, dimostrando la sua versatilità in campo e compensando alcune lacune difensive iniziali. La sua ripresa è stata cruciale per la squadra.

Caleb Durbin, che la scorsa stagione si era classificato terzo nella votazione per il Rookie of the Year nella National League, ha mostrato un'inversione di tendenza spettacolare dopo un inizio complicato a Boston. Nelle ultime 37 partite, ha messo a segno otto fuoricampo e registrato un impressionante OPS di .921, migliorando significativamente sia in potenza sia nella sua già buona difesa.

La sua capacità di contatto è nel 99º percentile MLB.

Infine, Masataka Yoshida, spesso oggetto di critiche da parte dei tifosi, si sta rivelando un elemento decisivo nei momenti chiave. Con un OPS stagionale di .748, salito a .810 da giugno, e un tasso di strike-out estremamente basso (11,5%), Yoshida continua a produrre con costanza, nonostante non sia un giocatore particolarmente veloce o un difensore eccezionale. La sua abilità nel mettere la mazza sulla palla è di livello elite.

Il contributo decisivo e la spinta playoff

La recente doppia vittoria contro i Rays ha evidenziato ulteriormente il contributo fondamentale di questi atleti. Yoshida, in particolare, è stato un protagonista assoluto con tre valide, un fuoricampo e un RBI nella prima partita del doubleheader.

La sua consistenza ha spinto lo staff tecnico a confermarlo come battitore designato principale, una scelta resa ancora più necessaria dall'assenza prolungata di Roman Anthony.

Anche Caleb Durbin, pur non avendo realizzato fuoricampo nella giornata, ha mantenuto alta la pressione sulla difesa avversaria con cinque valide su sette turni e due punti segnati, confermando la sua trasformazione in uno dei battitori più efficaci dei Red Sox. Questi risultati individuali si inseriscono in un contesto di squadra che, grazie anche all'emergere di giovani lanciatori promettenti come Jake Bennett (autore di 6 inning senza punti subiti nella prima gara, preservando il bullpen) e alle prestazioni solide di giocatori come Carlos Narvaez (3 su 4 al piatto con un fuoricampo e 3 RBI nella prima partita), sta vivendo la sua striscia più positiva dell’anno e rilanciando con forza le proprie ambizioni di postseason.