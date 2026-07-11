Oggi a Londra, la finale del singolare femminile di Wimbledon vedrà sfidarsi le tenniste ceche Karolina Muchova e Linda Noskova. Entrambe, rispettivamente nona e decima testa di serie, sono alla loro prima finale sui prestigiosi prati dell’All England Club, un derby nazionale che garantirà una nuova campionessa per la decima edizione consecutiva del torneo.

Questo incontro, atteso per le 17 ora italiana, segna un momento storico: è la prima volta dal 2009 che due giocatrici della stessa nazionalità si contendono il titolo femminile a Wimbledon. Le due atlete si sono affrontate una sola volta in carriera, agli Us Open 2025, con la vittoria di Muchova in tre set.

Il percorso verso la finale

Linda Noskova ha conquistato la finale superando avversarie di calibro come Ella Seidel, Camila Osorio, Sorana Cirstea, Madison Keys, Elise Mertens e Marta Kostyuk. Con questa impresa, Noskova diventa la quarta giocatrice dal 2020 a raggiungere la sua prima finale Slam a Wimbledon. All’età di ventuno anni e 224 giorni all’inizio del torneo, potrebbe inoltre diventare la più giovane vincitrice dai tempi di Petra Kvitova nel 2011.

Dall’altra parte del campo, Karolina Muchova ha eliminato Anastasia Zakhravova, Zhang Shaui, Mananchaya Sawangkaew, Barbora Krejcikova, Naomi Osaka e Coco Gauff. Per Muchova, questa è la sua seconda finale in un Grande Slam, dopo aver raggiunto l’atto conclusivo al Roland Garros 2023.

Il suo cammino è stato particolarmente impressionante, avendo sconfitto tre campionesse Major nella stessa edizione, un risultato inedito nella sua carriera.

Statistiche e record delle finaliste

Muchova si distingue come la quinta giocatrice nell’era Open a battere tre campionesse Slam nella seconda settimana di un Major. Ha anche stabilito un nuovo record personale con dieci vittorie consecutive a livello WTA. Con ventinove anni e 312 giorni all’inizio del torneo, è la più anziana debuttante in finale a Wimbledon dal 1998.

Noskova, dal canto suo, vanta diciannove vittorie su erba dal 2025, il numero più alto tra tutte le tenniste del circuito. Entrambe le finaliste hanno già trionfato in tornei su erba in questa stagione: Noskova a Berlino e Muchova a Bad Homburg.

Riguardo l'importanza di questo momento, Muchova ha affermato: «Abbiamo una grande storia nel tennis ceco... mi ha dato la convinzione che anche io posso farcela». Ha aggiunto: «È un momento molto speciale... poter giocare sul Centre Court... Sono incredibilmente felice di avere questa possibilità e di giocare un’altra finale».

La finale sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport, con la possibilità di seguirla anche in streaming tramite l’app Sky Go e la piattaforma NOW.

Montepremi e implicazioni nel ranking

La vincitrice del torneo si aggiudicherà un premio di 3,6 milioni di sterline, mentre alla finalista andranno 1,8 milioni. In palio ci sono anche 2.000 punti per la classifica WTA.

In caso di vittoria, Muchova è proiettata a salire al secondo posto nella Race to the WTA Finals, mentre Noskova si posizionerebbe al settimo posto, con Muchova immediatamente davanti in sesta posizione.