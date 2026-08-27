Le qualificazioni agli US Open hanno offerto un bilancio contrastante per i tennisti italiani. Mentre Lucrezia Stefanini e Andrea Guerrieri hanno brillantemente superato il turno, accedendo alla fase decisiva, Lucia Bronzetti, Tyra Caterina Grant e Marco Cecchinato sono stati eliminati. La giornata sui campi di New York ha delineato un quadro di speranze e delusioni per gli azzurri.

Tra le donne, Lucrezia Stefanini ha dimostrato grande determinazione, imponendosi in due set sulla statunitense Madison Brengle con un netto 6-2, 6-3. L'azzurra, numero 119 del ranking mondiale, si giocherà ora per la prima volta in questa stagione l'accesso al tabellone principale di uno Slam, un traguardo significativo per la sua carriera.

Meno fortunata è stata l'avventura delle altre tenniste italiane. Lucia Bronzetti è stata sconfitta in tre set dalla russa Polina Iatchenko (6-2, 3-6, 6-3), mentre Tyra Caterina Grant ha ceduto alla giapponese Himeno Sakatsume con i parziali di 7-5, 2-6, 3-6. Entrambe hanno così concluso il loro percorso nel torneo newyorkese.

Guerrieri e Passaro avanzano

Nel settore maschile, Andrea Guerrieri ha firmato una rimonta di carattere contro l'austriaco Joel Schwaerzler. Dopo aver perso il primo set (3-6), Guerrieri ha ribaltato l'incontro, dominando i successivi due parziali con i punteggi di 6-4, 6-1, assicurandosi un posto nel turno decisivo. Anche Francesco Passaro prosegue il suo cammino, avendo superato il tedesco Tom Gentzsch in due set (7-6, 6-4), confermando il buon momento di forma e mantenendo vive le speranze italiane nel main draw.

Stop per Marco Cecchinato

Il percorso di Marco Cecchinato si è invece interrotto per mano del lituano Vilius Gaubas, vittorioso con il punteggio di 6-4, 6-3. Nel primo set, il break decisivo al quinto game ha favorito Gaubas. Nel secondo parziale, nonostante un equilibrio iniziale e tre break nei primi cinque giochi, Cecchinato non è riuscito a convertire quattro palle del controbreak sul 4-3, vedendo sfumare le sue possibilità di qualificarsi.

In sintesi, la giornata delle qualificazioni agli US Open ha evidenziato un bilancio misto per gli atleti italiani. Stefanini, Guerrieri e Passaro continuano a lottare per un posto nel tabellone principale, mentre l'esperienza di Bronzetti, Grant e Cecchinato nel prestigioso torneo di New York si è conclusa. Le speranze azzurre rimangono accese per i tennisti ancora in gara.