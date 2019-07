L'Oroscopo settimanale dedicato alla seconda settimana di luglio approfondisce gli aspetti planetari in modo dettagliato e completo, individuando delle dritte utili per migliorare sia la sfera sentimentale che quella professionale. La Luna con il suo passaggio rapido e implacabile, beneficerà soprattutto Vergine, Bilancia, Scorpione e Sagittario. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Amore e lavoro nell'oroscopo settimanale

Ariete: una Luna in opposizione vi farà iniziare la settimana in modo pesante e anche la posizione di Venere non è delle migliori.

Ciò potrebbe creare delle incomprensioni in coppia che si placheranno nel weekend, quando la posizione di Giove mitigherà il vostro stato d'animo esplosivo. Buone notizie in ambito lavorativo sono previste per mercoledì.

Toro: una maggiore apertura al cambiamento potrebbe farvi decidere di intraprendere dei lavori in casa per abbellirla o dal punto di vista delle emozioni, una nuova apertura mentale potrebbe spingervi a seguire il bisogno di provare sensazioni nuove.

Concretizzerete questa voglia di rinnovamento in modo originale e grintoso. Buono il lavoro soprattutto a inizio settimana.

Gemelli: la vostra settimana inizierà a rilento per via di una quadratura lunare che potrebbe procurarvi qualche noia in ambito lavorativo. In amore, sarete molto socievoli ed estroversi soprattutto martedì, quando i transiti planetari vi renderanno più sensibili e aperti ai sentimenti.

Cancro: martedì e mercoledì sarete pigri e di umore altalenante per via di un influsso lunare in quadratura con la vostra Venere.

Poco socievoli con tutti, potreste rendervi anche fastidiosi in ambito lavorativo e in famiglia. Già da giovedì questo atteggiamento si smorzerà e ritroverete una maggiore armonia.

Leone: Marte e Luna nella giornata di martedì formeranno uno splendido sestile che vi renderà più fermi nelle vostre decisioni. Non cercherete la lotta, sia in ambito lavorativo che sentimentale, ma seguirete le vostre opinioni con veemenza. Il fine settimana sarà per voi un trampolino di lancio per i sentimenti.

Vergine: una Luna presente già a inizio settimana nel vostro cielo vi favorirà in campo professionale. La vicinanza di Marte continuerà a garantirvi una sferzata di energia, utile per prendere in mano la situazione in modo più grintoso e intelligente. Venere dal cielo del Cancro diffonderà splendide sensazioni romantiche.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: martedì in particolare l'astro lunare entrerà nella vostra casa astrologica e vi renderà molto sensibili ed emotivi.

Siete alla ricerca di emozioni che coinvolgano corpo e mente e le avrete. In ambito lavorativo, non sarete disposti a perdere e una nuova grinta vi offrirà la spinta giusta per essere vittoriosi.

Scorpione: buono il lavoro per voi amici dello Scorpione, soprattutto a inizio settimana, quando l'astro d'argento si posizionerà in Vergine e favorirà la vostra attività lavorativa. A metà settimana la Luna entrerà nel vostro cielo e sarete molto magnetici ed emotivi.

Nel fine settimana vi renderete conto di come alcune vicende passate siano risultate utili per raggiungere alcuni obiettivi attuali.

Sagittario: se la settimana per voi amici del Sagittario inizierà in modo 'pigro', poi verso il weekend le sensazioni amorose prenderanno il volo per via di una posizione favorevole di Giove e Luna. Un nuovo senso di sicurezza pervaderà i vostri sentimenti, che esprimerete con maggiore slancio e chiarezza.

Capricorno: in ambito lavorativo, sarete molto organizzati e utilizzerete un metodo redditizio per concretizzare i vostri progetti in modo favorevole. Venere in opposizione rispetto al vostro cielo tenderà a rendere i rapporti amorosi sempre molto freddi, ma una Luna complice da mercoledì in poi vi aprirà a sensazioni più emotive e profonde.

Acquario: siete molto proiettati vero il futuro e un atteggiamento sognatore vi conquisterà, facendovi sognare a occhi aperti. Mercurio in opposizione rallenterà un tantino il raggiungimento dei vostri obiettivi, ma non lasciatevi prendere dallo sconforto. In ambito lavorativo vi sarà richiesta maggiore concretezza.

Pesci: a inizio settimana attenzione a qualche attrito lavorativo che potrebbe presentarsi per via di una Luna in opposizione. Giovedì potrete instaurare rapporti sentimentali più solidi e romantici, basandovi su un grande fascino che di sicuro non passerà inosservato. Il weekend sarà molto fortunato per voi amici dei Pesci.