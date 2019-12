I giocatori della Juventus sono sempre in prima linea quando si tratta di fare delle opere di bene. In particolare i campioni bianconeri sono molto sensibili e spesso vanno in visita nei reparti degli ospedali per alleviare la sofferenza dei malati. Questo pomeriggio, una delegazione juventina formata dai giocatori e delle giocatrici della Vecchia Signora è stata all’ospedale Regina Margherita di Torino. La prima squadra della Juve era rappresentata dal Capitano Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt e Federico Bernardeschi, mentre per la Juventus Women erano presenti Barbara Bonansea, Sophie Junge Pedersen, Linda Sembrant e Laura Giuliani.

La Juve in visita ai piccoli pazienti del reparto oncologico del Regina Margherita

Il periodo delle feste si sta avvicinando e spesso questa è l’occasione per fare del bene.

In particolare i giocatori e le giocatrici della Juventus hanno deciso di passare un pomeriggio speciale. Infatti, Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi, Matthijs De Ligt, Laura Giuliani, Linda Sembrant, Sophie Junge Pedersen e Barbara Bonansea si sono recati all’ospedale Regina Margherita per andare a trovare i bimbi malati. I giocatori e le giocatrici bianconeri hanno portato dei doni ai pazienti del reparto oncologico e hanno regalato un sorriso a questi piccoli guerrieri che combattano la loro dura battaglia contro le rispettive patologie.

I campioni e le campionesse della Juventus hanno girato le stanze del reparto di oncologia del Regina Margherita e di Casa U.G.I. per fare gli auguri di Natale a tutti i pazienti. Inoltre, la delegazione dei calciatori e sella calciatrici della Vecchia Signora hanno donato anche le rispettive maglie da gioco per supportare la bella iniziativa della Onlus UGI e l’associazione Camici Amici. Le casacche donate da Bernardeschi, Chiellini, De Ligt, Bonansea, Sembrant, Giuliani e Pedersen assumeranno una nuova veste poiché verranno trasformate in camici per colorare i reparti dove sono ricoverati i piccoli pazienti.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Juventus Serie A

Questa iniziativa potrà essere sposata da chiunque e soprattutto su tutto il territorio, infatti, qualsiasi persona può inviare la propria maglia esattamente come hanno fatto i campioni e le campionesse della Juve. Le casacche ovviamente dovranno essere inviate alla Onlus UGI e all’associazione Camici Amici.

Un pomeriggio speciale per i bianconeri

Quello di oggi è stato senza ombra di dubbio un pomeriggio speciale per i giocatori della Juve che con la loro visita all’ospedale Regina Margherita hanno potuto regalare un sorriso e qualche ora di svago si bimbi malati.

Prima di fare questa visita speciale, ovviamente, i campioni della Juventus erano stati alla Continassa per allenarsi visto che stanno preparando la gara contro la Lazio.