La puntata di ieri di "C'è Posta per te" è stata un altro tripudio in termini di ascolti, oltre il 30% di share. La prima storia che Maria De Filippi ha voluto sottoporre all'attenzione del pubblico è stata quella dei due ragazzi Claudio ed Enrico, entrambi affetti dalla sindrome di Down. Il loro sogno più grande era quello di incontrare il loro idolo Emma Marrone e poter cantare una canzone con lei. Attraverso un meccanismo di giochi e simpatiche scenette, i due ragazzi speciali sono stati accontentati. Tuttavia, sul web c'è stato chi non ha avuto molto rispetto e tatto nei confronti di questi due protagonisti. Un utente, infatti, ha scritto: "Emma Marrone che canta con due elettori del Pd".

La storia di Claudio ed Enrico a C'è Posta per te commuove tutti

La storia trattata ieri a C'è Posta per te ha lasciato davvero tutti senza parole. Claudio ed Enrico sono due ragazzi speciali con la stessa passione in comune: Emma Marrone. Entrambi i ragazzi, però, condividono gli stessi difetti, ovvero, l'essere un po' troppo legati alle loro cose e troppo poco generosi. Per questo motivo, la madre e la sorella dei diretti interessati hanno deciso di accompagnare i due giovani a C'è Posta per te per cercare di smussare un po' questi loro lati caratteriali. La chiave di volta di tutta la situazione è stata Emma Marrone. I due ragazzi, infatti, non appena hanno visto il loro idolo dall'altra parte della busta hanno deciso di acconsentire a tutte le richieste fatte dai loro parenti pur di incontrare la Marrone. Una volta superate egregiamente tutte le prove, Enrico e Claudio hanno potuto abbracciare la loro beniamina ed hanno commosso davvero tutti.

Il commento sul web su Claudio ed Enrico

Emma Marrone, dopo averli salutati ha deciso di cantare una canzone insieme a loro. In quel momento, però, qualche utente del web ha voluto sminuire la commozione del momento con un commento, reputato da molti fuori luogo. Un internauta, infatti, ha voluto far notare al pubblico da casa che Emma Marrone stesse cantando con due elettori del PD. Il commento è stato, naturalmente, molto criticato e reputato inopportuno. Ad ogni modo, le posizioni politiche di Emma sono, ormai, note a tutti. La cantante, in più di un'occasione, si è espressa in modo contrario alle politiche un po' troppo estremiste del governo. Alcuni utenti, quindi, non hanno perso occasione per lanciare una velenosa frecciatina sui social.