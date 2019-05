Siamo nella fase finale della stagione di Uomini e Donne, e il dating show di Mediaset sta ancora riservando dei colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda le vicende del trono Over. Nelle scorse settimane, abbiamo assistito a vari addii di diversi protagonisti della trasmissione, come quello di Rocco Fredella, la cui colpa, come dichiarato dal cavaliere, è esclusivamente di Gemma Galgani. Anche Michele Loprieno ha lasciato il programma dopo una furiosa lite con Armando.

Anticipazioni Uomini e Donne: Stefano e Pamela si sono lasciati

Tra i molti addii dell'ultimo periodo, ci sono stati anche dei ritorni. Roberta Di Padua, infatti, dopo l'iniziale addio, annunciato da lei stessa per via di alcuni problemi lavorativi, ora ha deciso di riprendere a far parte della trasmissione, presentandosi all'ultima registrazione del trono Over dove, secondo gli spoiler, due coppie hanno annunciato la fine della loro relazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: litigio tra Stefano e Pamela

La registrazione dell'8 maggio del dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi, Uomini e donne, andrà in onda nelle prossime settimane.

In questa puntata, vedremo la coppia formata da Stefano Torrese e Pamela Barretta prima raccontare come procede la loro relazione, per poi assistere ad un'accesa discussione tra i due.

Dopo aver raccontato quanto siano felici e innamorati, Stefano regalerà alla fidanzata un anello, ma Roberta Di Padua interverrà, raccontando di aver ricevuto dei messaggi da parte del cavaliere molto diretti. La dama, infuriata, lancerà l'anello al fidanzato, rifugiandosi dietro le quinte del programma. Successivamente la coppia annuncerà sui social la fine del loro rapporto.

Paolo e Sabrina si lasciano

Non solo Stefano e Pamela, ma anche la coppia formata da Paolo Marzotto e Sabrina Travaglini sembra essere giunta al capolinea. Dopo che Paolo ha smesso di frequentare la dama torinese Gemma Galgani, quest’ultimo si è avvicinato a Sabrina dando vita ad una relazione piuttosto stabile. Ciò nonostante, la coppia ha di recente annunciato la fine della loro relazione.

A farlo è stato Paolo che ha pubblicato una storia su Instagram dove si considerava il responsabile della fine del loro rapporto.

Successivamente, è stato il turno della Travaglini che ha postato sui social la considerazione che, dietro il sorriso di Paolo, si nasconde un uomo marcio. A tale affermazione Paolo ha replicato nuovamente di essere il solo e unico responsabile dell'intera vicenda. Insomma, per alcune coppie del dating show la situazione non è andata a finire proprio come speravano. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire se ci saranno ulteriori colpi di scena.