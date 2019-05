La nuova puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over ha regalato ai telespettatori una scena insolita. Tina Cipollari si è resa protagonista di un gesto spiacevole nei confronti della sua acerrima nemica Gema Galgani.

La storica opinionista del dating condotto da Maria De Filippi, durante la puntata di mercoledì 15 maggio ha lanciato un secchio d’acqua alla dama torinese.

In studio l’opinione pubblica si è spaccata.

Mentre in molti sono scoppiati in lacrime dalle risate, altri hanno subito condannato il gesto dell’ex moglie di Kikò Nalli. A prendere le difese della Galgani negli studi Elios, in un primo ci ha pensato solamente Armando Incarnato. Il cavaliere ha donato la sua giacca alla dama per evitare che prendesse freddo. Numerose critiche sono arrivate anche alla conduttrice: l’accusa nei confronti della De Filippi è quella di aver deriso la dama.

U&D, Tina Cipollari getta un secchio d'acqua in testa a Gemma: è polemica sul web

Va detto però che Queen Mary non poteva affatto evitare il gesto. Nonostante abbia accennato una risata ha cercato subito di allontanare dallo studio Tina Cipollari.

In un secondo momento la stessa Maria De Filippi ha regalato un mazzo di fiori a Gemma per discolparsi dall'accaduto: “Volevo farti questo regalo per quello che è successo”. Il gesto dell'opinionista è stato oggetto di numerose critiche anche da parte del popolo del web.

La reazione del web

Tina Cipollari dopo aver tirato un secchio d’acqua a Gemma Galgani è finita nell'occhio del ciclone mediatico.

Moltissimi telespettatori hanno accusato l’opinionista di aver mancato di rispetto alla dama. All'indirizzo dell'ex moglie di Kikò sono arrivati tanti commenti negativi: “Tina ha superato ogni limite oggi”, “Di solito rido, ma oggi trovo tutto così orribile”. Altri invece, si sono indignati per il semplice fatto che una donna dell'età di Gemma sia stata ridicolizzata in diretta nazionale. In ultimo alcuni telespettatori hanno puntato il dito contro il programma, chiamando in causa le associazioni dei consumatori, poiché ritengono che certe cose non possono essere trasmesse in diretta.

Mentre Tina Cipollari è stata criticata duramente, alcuni utenti hanno plaudito al comportamento di Armando. Di solito il cavaliere partenopeo viene penalizzato per i suoi modi di fare, ma questa volta il gesto di donare la sua giacca alla Galgani è stato visto di buon occhio.

Armando: gravi accuse alla redazione

Secondo alcune anticipazioni della prossima puntata dedicata al Trono Over, Armando Incarnato avrebbe lanciato delle pesanti accuse nei confronti della redazione di Uomini e Donne.

Il cavaliere sosterrebbe che Gemma e Valentina sarebbero pagate per essere sempre presenti all'interno del programma. Nei confronti di Barbara De Santis invece, sarebbe convinto che la dama sia una spia poiché la donna sarebbe a conoscenza di alcuni fatti di vita privata dell'uomo.