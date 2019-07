Sono arrivate delle dichiarazioni pesanti da parte di un ballerino che ha partecipato a una delle edizioni precedenti del talent show intitolato "Amici" e presentato dalla conduttrice Maria De Filippi. Si riaccende lo scandalo intorno alla moglie di Maurizio Costanzo dopo le parole rilasciate da Valerio Pino che è stato uno dei ballerini. L'artista ha rivelato di aver avuto dei rapporti sessuali nel corso delle puntate del programma e queste parole hanno creato nuovi dubbi intorno a una trasmissione di Canale 5 come quella condotta dalla De Filippi.

Il ballerino ha insistito dicendo di aver avuto dei rapporti sessuali con un collega durante le dirette delle puntate. Valerio Pino nel corso di questi anni ha parlato apertamente della sua omosessualità attraverso i profili social. Non è la prima volta che Valerio Pino rilascia delle interviste in merito a questo argomento. Recentemente l'artista è tornato a far tremare la De Filippi e la redazione del programma facendo delle dichiarazioni hot.

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex ballerino di Amici

Nel mese scorso il ballerino è stato protagonista di un'intervista e la sua tesi si è aggravata attraverso un post presente sul suo profilo di Twitter, come da lui affermato: "Difficile dormire, a distanza di 8 anni ancora queste notizie".

Valerio Pino ha spiegato che uno dei modi per mettere fine a questa storia potrebbe essere quello di svelare il nome del ballerino con il quale ha avuto dei rapporti. Nel corso di questi mesi, l'ex ballerino di Amici si è dimostrato piuttosto insistente sottolineando la propria disponibilità a raccontare la completa verità. Queste sono le sue parole: "Sono disposto a raccontare tutti i dettagli e finalmente fare il nome della persona".

La mancata risposta della presentatrice Maria De Filippi

Tali parole non sono passate inosservate e hanno dato vita a un nuovo caso mediatico ma Valerio Pino ci ha tenuto a precisare di essere risultato scomodo all'occhio di molte persone.

L'esempio principale si ritrova in queste affermazioni dell'ex ballerino di Amici: "Sono otto anni che ho un veto da Mediaset". Inoltre l'ex concorrente di Amici ha sottolineato che in Rai ha trovato le porte chiuse. Il ballerino non ha avuto modo di dare tutte le informazioni in merito alle prove che certificano la sua versione dei fatti. Valerio Pino ha mantenuto il segreto sul nome del compagno. L'artista ha dichiarato di aver subito un veto da Mediaset e questo dato dimostrerebbe che la presentatrice Maria De Filippi potrebbe essere a conoscenza della realtà dei fatti.

Infine non è stato risolto il mistero, in quanto la moglie di Maurizio Costanzo non ha mai rilasciato dichiarazioni riguardo all'argomento.