Il Gossip che è impazzato nei giorni scorsi sul gelo che è calato tra Stefano De Martino e Marcello Sacchetta, continua a far discutere: ieri sera, il presentatore del daytime di Amici ha provato a fare chiarezza in alcune Stories che ha pubblicato su Instagram. Oltre a confermare di essere ancora legato al napoletano e di essere felice per il suo ricongiungimento con Belen Rodriguez, il ballerino ha spiegato che se lui e il papà di Santiago non si frequentano più è per gli impegni di Lavoro che li tengono lontani.

Marcello chiarisce: 'Io e Stefano siamo tutt'ora amici'

Per giorni nel mondo del gossip non si è parlato d'altro che del litigio che avrebbe allontanato due cari amici: Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. Sono state alcune dichiarazioni del conduttore del daytime del talent-show ad incuriosire gli appassionati di gossip: si è detto, infatti, che tra i due colleghi è calato il gelo dopo che il 29enne è tornato con Belen Rodriguez.

Interpellato da "Chi" su questo scottante argomento, il napoletano ha fatto sapere di non sentire il padre di Santiago da parecchio tempo e di essere dispiaciuto per questo; nonostante tutto, il ragazzo si è detto felice per la famiglia che l'amico è riuscito a ricomporre dopo tanti sacrifici.

Ieri sera, in alcuni video che ha caricato nelle sue Stories, Marcello ha voluto fare un po' di chiarezza su questa notizia che ha tanto interessato i fan.

"Quando ho risposto alla domanda del giornalista, ho semplicemente detto che sono contento per lui. Non ho parlato di litigio. Io e Stefano non abbiamo litigato", ha puntualizzato Sacchetta dopo giorni di indiscrezioni ed ipotesi sul suo rapporto con De Martino.

Il presentatore ha anche spiegato che ad impedire gli incontri tra lui e il 29enne sono gli impegni professionali: uno vive a Milano e lavora soprattutto a Napoli, l'altro è fisso a Roma per Amici.

"Facciamo cose diverse e il legame forte che avevamo prima non c'è oggi, ma penso sia normale", ha aggiunto l'uomo prima di ribadire per l'ennesima volta che non ha avuto nessuna discussione con Stefano.

Sacchetta difende Belen: 'Io sono suo sostenitore'

In merito alla presunta intromissione di Belen Rodriguez nel suo rapporto con De Martino (si dice che da quando i due sono tornati insieme, il ballerino ha interrotto molte amicizie storiche), Marcello ha fatto sapere: "Lei non c'entra assolutamente nulla.

Io sono stato uno dei primi sostenitori, quindi no, non abbiamo litigato per colpa sua".

Sacchetta ha ribadito che sono i tanti impegni di lavoro che hanno entrambi a tenere lontani lui e Stefano, anche se i fan si continuano a porre la seguente domanda: quando quest'estate erano tutti e due in vacanza a Ibiza e Formentera, perché i due amichetti non si sono incontrati neppure per una cena?