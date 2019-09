Uomini e Donne di Maria De Filippi è iniziato da poco più di una settimana, ma già si sono verificati molti colpi di scena. Secondo le notizie che trapelano dalle registrazioni delle puntate, una delle tronite avrebbe già abbandonato il programma. Si tratterebbe di Sara Tozzi, la ragazza che aveva partecipato come single a Temptation Island, tra giugno e luglio scorsi.

Anticipazioni Uomini e donne: Sara abbandona il trono

Sara Tozzi, bellezza modenese, ha iniziato il suo percorso a Uomini e donne con semplicità, il 19 settembre scorso.

La ragazza ha iniziato a conoscere nuovi corteggiatori facendo delle esterne con loro. Tra i ragazzi interessati a lei, Javier Martinez ha da subito catturato la sua attenzione. Il ragazzo, però, è stato protagonista di uno dei colpi di scena della stagione di quest'anno: la redazione ha scoperto che era già impegnato ed è stato estromesso da Uomini e donne. La reazione di Sara è stata chiaramente molto dispiaciuta: sebbene si conoscessero da poco, la tronista aveva provato un notevole interesse per lui e l'ha manifestato con le lacrime alla sua uscita dal programma.

La tronista ha rinunciato al trono perché pensa ancora al passato

L'improvvisa eliminazione di Javier Martinez, però, non sembra essere la motivazione principale che ha spinto Sara Tozzi ad abbandonare il trono classico. Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, sarebbe stata la stessa Maria De Filippi a comunicare la scelta della tronista. La conduttrice ha spiegato che Sara, nel corso delle esterne con i corteggiatori, si sarebbe resa conto di non aver ancora chiuso del tutto con il suo passato.

La Tozzi, infatti, avrebbe ancora tra i pensieri il suo ex fidanzato e ha preferito non prendere in giro nessuno e rinunciare al Trono più ambito d'Italia.

A questo punto il trono classico potrebbe proseguire con Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli oppure Maria troverà una sostituta tronista in corsa? Sicuramente la decisione di Sara Tozzi ha sorpreso anche la redazione di Maria De Filippi.

Appena la notizia è stata di dominio pubblico, il popolo del web si è scatenato suo social, ipotizzando possibili altri motivi di questo abbandono. Inoltre, per gli internauti il posto di Sara potrebbe essere preso da un'altra ragazza, ad esempio Katia Fanelli.

Le puntate del dating show sono registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda, quindi sugli schermi la presenza di Sara Tozzi proseguirà almeno fino alla metà di ottobre.

Maria De Filippi, all'inizio della registrazione ha voluto comunicare al pubblico anche un'altra notizia, oltre alla scelta di Sara: Raffaella Mennoia si è sposata.