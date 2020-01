Daniele Dal Moro ha rilasciato la sua prima intervista al Magazine di Uomini e donne. Il modello veronese ha confessato di avere le idee chiare sulle caratteristiche che deve avere la sua anima gemella. In realtà nessuno si sarebbe aspettato di vedere l'ex gieffino sul Trono Classico del dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Durante l'intervista Daniele si è descritto come un ragazzo egocentrico ma allo stesso tempo carismatico. Di se stesso, Dal Moro ha confessato di essere sempre in cerca di nuovi stimoli.

Per questo motivo il nuovo tronista di Uomini e Donne vuole affrontare questa nuova avventura televisiva al massimo, in modo da tornare a casa con la donna della sua vita.

La prima intervista di Daniele Dal Moro nel ruolo di tronista

Il percorso di Daniele Dal Moro sull'ambita poltrona rossa potrebbe essere tutt'altro che facile. Vista la notorietà raggiunta prima come concorrente del Grande Fratello 16, poi per la storia tormentata con Martina Nasoni, non è escluso che qualche ragazza cerchi di scendere le scale solo ed esclusivamente per cercare un po' di visibilità.

Al di là di di queste ipotesi, il bel veronese sembra non essere minimamente preoccupato. Al contrario Daniele ha rivelato nella sua prima intervista da tronista: "Cerco una donna sensibile, buona, dolce, e poi voglio stabilità". Dunque, il giovane ha messo già tutti in guardia. Dal programma Dal Moro intende uscire con una donna con la quale la storia possa avere una certa durata.

Inoltre, il giovane al magazine di Uomini e Donne ha puntualizzato: "Non mi basta una ragazza bella, cerco molto di più".

Oltre all'aspetto fisico, Daniele vuole vedere una donna che sappia stupirlo e tenergli testa anche dal punto di vista caratteriale. Se Daniele Dal Moro riuscirà o meno a trovare il vero amore nel programma di Maria De Filippi non possiamo saperlo, ma lui sembra mettercela tutta per uscire con la donna dei suoi sogni al suo fianco.

U&D registrazione 14 gennaio

Il 14 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico.

Stando alle anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, Daniele Dal Moro è stato il protagonista indiscusso. Sono state mandate in onda le prime tre esterne del modello veronese, rispettivamente con Ginevra, Caterina e Giulia.

Dal racconto fornito dalla talpa del noto portale di Gossip, tutte e tre le esterne sono andate abbastanza bene. Ginevra che è uscita anche con Carlo, ha dimostrato di essersi sentita più a suo agio con Daniele.

Caterina è rimasta soddisfatta dell'uscita con Dal Moro, anche se in puntata ha fatto un piccolo rimprovero al tronista. La giovane ha sottolineato che per tutto il tempo passato in esterna è stato Daniele a parlare, mentre lei preferisce più essere ascoltata da un uomo.

Infine, la terza esterna con Giulia è andata molto bene. Daniele addirittura si sarebbe aperto sul suo passato con la corteggiatrice.

Purtroppo però, il Vicolo delle News segnala un piccolo botta e risposta in puntata tra Giulia e Daniele.

Martina Nasoni commenta il percorso di Daniele sul trono

Nelle scorse ore Martina Nasoni è intervenuta sui social per fare chiarezza sull'intervista rilasciata al settimanale Di Più. La vincitrice del GF 16 per prima cosa ha precisato che non ha mai rifiutato il trono di Uomini e Donne, ma al contrario ha solo tenuto un provino con gli autori.

Poi, la 'Ragazza dal cuore di latta' ha invitato i suoi fan a non scrivere più degli insulti su Daniele Dal Moro. Martina Nasoni anche se prova ancora dei sentimenti verso il suo ex coinquilino, ha dichiarato: "Gli auguro di fare un bel trono, un bel percorso, di innamorarsi e soprattutto di essere amato".