Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi (militante nel Paris Saint-Germain), ex modella e oggi procuratrice calcistica, è opinionista della quarta edizione del Grande Fratello VIP in onda su Canale 5. Fortemente voluta da Alfonso Signorini, che l'aveva notata al programma calcistico "Tiki Taka", la Nara sta dividendo il web a partire da molti personaggi dello spettacolo.

Cristiano Malgioglio critica Wanda Nara

Durante la prima puntata del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio, ex concorrente della trasmissione e opinionista della versione "nip" condotta da Barbara d'Urso, ha dedicato un tweet a coloro che avevano richiesto la sua partecipazione al programma proprio nel ruolo di opinionista:

“Grazie per l’affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al Grande Fratello.

Impossibile, ho già dato. Adesso ho Piero Chiambretti e poi arriverà Barbara D’Urso. Mai dire mai”, ha scritto, facendo riferimento all'impegno preso nella trasmissione "La Repubblica delle Donne" e a quello futuro con il Grande Fratello Nip della d'Urso.

Proprio nella trasmissione "La Repubblica delle Donne", Malgioglio ha dato un parere sugli opinionisti di quest'anno, scagliandosi contro Wanda: "Pupo se la cava bene, ma Wanda Nara cosa ci sta a fare?", ha detto, suggerendo alla redazione del Grande Fratello di "prendere un traduttore, non si capisce niente quando parla".

Malgioglio ha poi incalzato, rivolgendosi direttamente a Signorini: "Alfonso, ti prego, fai qualcosa!".

Ivana Icardi si scaglia contro la cognata

Approfittando del fatto che Wanda è opinionista, insieme a Pupo, del Grande Fratello VIP, Ivana Icardi ha scritto una lettera aperta al giornale "DiPiù", indirizzandola alla cognata Wanda Nara.

"Mi hai allontanata da mio fratello perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino.

Criticavi che andassi in TV e oggi tu sei al GF Vip…solita storia, solo la tua stella può brillare", attacca la Icardi, apostrofando la cognata come "la donna più incoerente del mondo", e spiegando come "tutti ti consideravano una rovinafamiglie, io ero dalla tua parte". Dopo gli attacchi, la Icardi conclude con una richiesta di contatto: "Vuoi aiutare tuo marito a ritrovare sua sorella? Non abbiamo rapporti, ti sembra giusto?".

Tra Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro Icardi ed ex concorrente del Grande Fratello 16, e sua cognata Wanda Nara non è mai scorso buon sangue. Sia Ivana che il fratello Guido hanno più volte manifestato perplessità su come Icardi, dopo il matrimonio con Wanda, si sia allontanato dalla sua famiglia.

Più volte la Icardi aveva accusato la Nara di averle messo contro suo fratello, che secondo quanto da lei dichiarato non le risponderebbe né ai messaggi, né alle telefonate. Dal canto suo la procuratrice aveva sempre liquidato le accuse dicendo che "Ivana è in cerca di fama".