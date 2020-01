Giulio Raselli e Giulia D'Urso sono ormai una coppia: dopo la scelta avvenuta lunedì 20 gennaio durante una puntata in diretta di Uomini e donne, i due giovani non si sono mai separati. L'ex tronista e l'ex corteggiatrice hanno scelto di fare una diretta su Instagram per poter raccontare ai loro fan come procede la relazione, ma soprattutto per smentire le voci di una loro possibile conoscenza pregressa al dating show. Che i due si fossero incontrati la scorsa estate a Formentera era una segnalazione che già circolava durante il trono di Giulia, ma che si è fatta ancora più insistente dopo la scelta: la neo-coppia ha negato tutto.

Giulia conosceva già il tronista?

Il sospetto che Giulio e Giulia fossero d'accordo e che si conoscessero dalla scorsa estate ha aleggiato sullo studio di Uomini e Donne fin dall'arrivo della D'Urso alla corte di Raselli. Giovanna Abate, che è rimasta molto delusa dall'atteggiamento tenuto dall'ex tronista durante la scelta, non aveva voluto dare adito a tali pettegolezzi, continuando il suo percorso. Però, il fatto che Giulio si sia dichiarato addirittura innamorato della D'Urso ha riportato in auge tali dicerie: per tale ragioni, la neo coppia ha colto l'occasione di una diretta sui social per chiudere il discorso una volta per tutte.

'La sfatiamo e la chiudiamo lì la cosa di Formentera', ha detto Giulio, che aveva al suo fianco la fidanzata. Raselli ha spiegato di essere arrivato in Spagna dopo la partenza dell'ex corteggiatrice, con tanto di date e indicazioni sui suoi spostamenti sull'isola per poter avvalorare la sua tesi. Anche se i follower lo supportavano affermando che non dovevano dare ulteriori spiegazioni, Raselli ha spiegato che le parole di Giulia, che aveva detto di averlo probabilmente visto, si riferivano a qualche post social, dato che i due si seguivano già su Instagram.

Giulia andrà a vivere con il fidanzato

Giulia a questo punto a voluto dire la sua al riguardo, cercando i zittire le malelingue. 'Io pensavo di averti visto ma se fossimo stati d'accordo non avrei mai detto una cosa del genere', ha confessato la D'Urso che poi ha aggiunto che in quel caso sarebbe stata più furba. Poi la ragazza, ha ammesso che è pesante ricevere insulti che li additano come falsi e bugiardi e per questo ha cercato di spiegare meglio al loro situazione.

La coppia, intanto, non potrebbe essere più felice: l'amore cresce di giorno in giorno e Giulio non perde occasione per dichiarare i propri sentimenti. 'Sono talmente innamorato da chiederle di venire a vivere a Valenza e lei mi ha detto sì', ha raccontato il Raselli. Poi, Giulio ha aggiunto che si è reso conto del sentimento così forte che provava quando è dovuto stare per diversi giorni senza lei. A quel punto ha capito cosa doveva fare.

La convivenza tra Giulio e Giulia

La convivenza è già avviata a meno di una settimana dalla scelta: è chiari che l'amore provato da Giulio è davvero tanto forte.

La neo coppia continuerà ad aggiornare i fan sulla loro relazione, ma pare evidente che da qui in poi dai due non potranno giungere che belle notizie. I pettegolezzi non toccano i due che procedono per la loro strada.