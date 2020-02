Giovedì 6 febbraio, sulla ABC, è andato in onda il terzo episodio di Station 19. La puntata, oltre a portare in scena la tragica morte di Ryan Tanner, ha dato il via ad una serie di storyline che verranno affrontate nel corso dell'intera stagione. Dopo la promozione di Robert Sullivan al ruolo di capo battaglione, l'ex capitano della Stazione 19 ha ricevuto l'inaspettata visita di Pruitt Herrera.

Il padre della protagonista, profondamente preoccupato per il benessere psicologico della figlia, ha infatti chiesto al suo ex collega di non raccomandare Andy per il ruolo di capitano.

Una scelta sofferta che ha quindi spinto Robert ad offrire il suo pieno supporto al tenente Bishop.

Maya Bishop prova a tenere unita la squadra

A poche ore dalla messa in onda della puntata, il network ha rilasciato la trama ufficiale del quarto episodio. Intitolata "House where nobody lives", la 3x04 di Station 19 porterà in scena le conseguenze della scelta di Sullivan. Come recita la sinossi, Maya Bishop assumerà infatti il controllo della caserma 19 e desiderosa di dimostrare il suo valore, spingerà i suoi compagni a dare il massimo cercando, affannosamente, di tenere la squadra unita.

Molto più criptica risulta, invece, la storyline che riguarderà Pruitt Herrera. Stando alle anticipazioni pare infatti che l'ex capitano della Stazione 19 minaccerà di prendere una decisione drastica in seguito al rifiuto di una misteriosa richiesta.

Station 19 quarto episodio: Jack Gibson ripercorre il suo passato

L'altra storyline di cui si ha traccia riguarderà invece Jack Gibson e Ben Warren. I due vigili del fuoco risponderanno infatti ad una chiamata che coinvolgerà dei bambini senza fissa dimora.

La necessità di intervenire per salvare la vita ad uno di loro, riporterà quindi alla mente dei dolorosi ricordi del passato di Jack. La storia di Joey, questo il nome dell'adolescente salvato dai due vigili del fuoco, verrà inoltre approfondita in Grey's Anatomy 16x13.

Dopo che Ben Warren avrà trasportato d'urgenza il ragazzo al Grey Sloan Memorial, sarà infatti Miranda Bailey ad assumere il controllo del caso.Nessuna informazione, invece, riguardo la storyline che coinvolgerà Andy Herrera.

La ragazza, dopo aver perso il suo migliore amico e la tanto agognata promozione a capitano della Stazione 19, non compare infatti nella trama della puntata. La lista delle guest star, infine, rivela che Alberto Frezza non sarà presente nel quarto episodio. Nonostante Krista Vernoff abbia già chiarito che Ryan Tanner continuerà ad apparire tramite l'espediente dei flashback, la presenza del poliziotto non è prevista nelle prossime due puntate.

Chiudiamo con il promo ufficiale della 3x04 di Station 19 in onda giovedì 13 febbraio sulla ABC.