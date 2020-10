Nelle prossime settimane le trame di Beautiful si faranno sempre più intriganti. Protagonisti ancora una volta Thomas e Hope. Quest'ultima, dopo essersi ricongiunta con la piccola Beth, si ritroverà a dover affrontare l'ex marito Thomas per la custodia del piccolo Douglas. Nel corso di un confronto, il figlio di Ridge perderà l'equilibrio e cadrà in una vasca che tutti crederanno piena di acido, scomparendo nel nulla. Hope sarà sconvolta e crederà di aver ucciso il suo ex marito. La giovane si confiderà con la madre Brooke la quale deciderà di mantenere il segreto anche con Ridge. Successivamente, si scoprirà che Thomas non è morto; la vasca conteneva acqua.

Beautiful, anticipazioni: Hope spinge Thomas in una vasca piena di acido

Molti colpi di scena attendono i fan di Beautiful nel corso delle prossime settimane. Dando uno sguardo alle trame delle puntate già andate in onda in America, si viene a sapere che Hope, crederà erroneamente, di aver ucciso Thomas. Tutto avrà inizio quando il figlio di Ridge chiederà un incontro alla sua ex moglie per discutere della custodia del piccolo Douglas. Qui Thomas farà una proposta indecente a Hope: una notte d'amore in cambio dell'affidamento congiunto del bambino. Per sfuggire all'uomo, Hope spingerà Thomas, il quale perderà l'equilibrio finendo in una vasca piena di acido.

Beautiful, spoiler: Hope crede di aver ucciso Thomas, lui ricompare

Hope sarà sconvolta dopo aver visto Thomas cadere nella tinozza che, inizialmente, tutti penseranno contenere acido. Il corpo del giovane Forrester non riemergerà e Hope crederà che il suo ex marito sia morto. Disperata, tornerà a casa e racconterà a Brooke di aver ucciso Thomas.

Brooke deciderà di mantenere il segreto con Ridge, mentre Hope sarà sconvolta dall'idea di aver tolto il padre al piccolo Douglas. I suoi tormenti finiranno nel momento in cui Thomas ricomparirà. La vasca in cui è caduto non era piena di acido ma bensì di acqua. Hope sarà felice e sollevata nel rivederlo e lo abbraccerà stretto.

Beautiful, anticipazioni Usa: Thomas non è morto e ricatta Brooke

Dando uno sguardo alle anticipazioni made in Usa, si verrà a sapere che Thomas sfrutterà quanto accaduto a suo vantaggio. In particolare, si vedrà come la vicenda lo porterà a scagliarsi contro Brooke, ricattandola. Thomas infatti, le rinfaccerà di aver spinto Hope a non dire nulla su quanto avvenuto la notte in cui cadde nella vasca. Thomas dunque, nelle prossime puntate di Beautiful, avrà tutte le intenzioni di vendicarsi di Brooke, ritenendola responsabile di tutti i guai della sua famiglia, a partire dal fallimento del matrimonio tra Ridge e Taylor. Thomas sembrerà avere il coltello dalla parte del manico, visto che farà presente alla matrigna di poter denunciare Hope per tentato omicidio in qualsiasi momento.