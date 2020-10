Sembrerebbe che Patrizia De Blanck sia a rischio squalifica, a causa di un termine omofobo sfuggito nella mattina di domenica 4 ottobre. L'espressione è giunta alle orecchie di Tommaso Zorzi, che ha chiesto conferma agli altri inquilini della casa del GF Vip 5. A quel punto, è intervenuto subito l'ex velino Pierpaolo Pretelli che ha affermato di aver sentito un "f****o" uscire dalla bocca della contessa. Poco dopo, l'influencer venticinquenne si è sfogato con gli altri inquilini, facendo intendere di sentirsi profondamente offeso per quel termine.

GF Vip 5, Tommaso Zorzi contro De Blanck a causa di una parola omofoba

"Ah Patrizia, non si dice" ha dichiarato Tommaso Zorzi, spiegando alla contessa De Blanck di aver sbagliato a utilizzare il termine "f***". Dopodiché, la contessa è andata su tutte le furie fino a far degenerare la situazione all'interno della casa più spiata d'Italia. Zorzi si è poi sfogato con gli altri inquilini, affermando di aver trovato esagerata la reazione di De Blanck: "Non le puoi dire niente". L'influencer ha inoltre precisato che usare una parola omofoba in UN programma televisivo non è un buon esempio per il pubblico telespettatore. A quel punto, sono intervenuti l'ex tronista Andrea Zelletta e Francesco Oppini che hanno dato ragione a Zorzi, facendogli però notare che la contessa aveva pronunciato la parola in questione senza alcuna malizia.

Anche l'ex soubrette Maria Teresa Ruta ha spezzato una lancia a favore dell'ex protagonista di Riccanza, senza però condannare Patrizia De Blank: "Tommy hai ragione nel merito però ricordati che è una donna di ottant'anni, non ha dormito, ha preso il diuretico, non ha il suo bagno, ci vuole un po' di comprensione e di pazienza".

Nel frattempo, numerosi utenti sul web hanno manifestato il proprio disaccordo per l'uscita della contessa, invocando la squalifica come quanto avvenuto con Fausto Leali e Denis Dosio. Bisogna attendere, dunque, per conoscere l'esito della produzione, che sarà comunicato durante la puntata di lunedì 5 ottobre del Grande Fratello Vip 5.

Deianira Marzano contro Patrizia De Blanck: 'Non sei a casa tua'

Anche Deianira Marzano ha espresso il suo parere in merito all'esternazione fatta da Patrizia De Blanck al GF Vip 5.

L'influencer partenopea, classe 1978, ha spiegato tramite Instagram Stories che, nonostante la simpatia che nutre per la contessa, non è affatto d'accordo con lei. Marzano inoltre si è scagliata contro De Blanck, facendo ben notare che non è la prima volta che ha usato termini offensivi: "Non è possibile che tu non riesca ad avere un minimo di autocontrollo capendo che non sei a casa tua".