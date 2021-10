Il Grande Fratello Vip ha da sempre abituato ad alcuni colpi di scena inaspettati. Anche la sesta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini non sta facendo mancare alcune rivelazioni sorprendenti. Una delle ultime in ordine cronologico vede come protagonisti Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge. In particolare, il nuotatore, rispondendo ad alcune domande che sono state rivolte dai telespettatori ha ammesso di provare un certo interesse per l'italo-americana. Dichiarazione da parte del gieffino che ha colto di sorpresa Sophie Codegoni spiazzata da quelle parole.

La rivelazione di Manuel Bortuzzo

Venerdì 22 ottobre 2021, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata live del Grande Fratello Vip 6 e non mancheranno i temi scottanti all'interno della diretta con al timone Alfonso Signorini e con il ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Manuel Bortuzzo potrebbe aver anticipato uno degli argomenti di cui si parlerà nella trasmissione targata Mediaset con alcune affermazioni su Soleil Sorge. Il nuotatore ha risposto alle curiosità da parte dei fan del programma insieme al compagno d'avventura Aldo Montano. Il concorrente del GF Vip 6 ha affermato sull'italo-americana: "Un interesse c'è", aggiungendo che la fashion blogger è una bellissima persona e avrebbe intenzione di conoscerla più in profondità.

Bortuzzo ha definito l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne come una ragazza molto simpatica ed interessante. Soleil, a detta di Manuel, fa sentire bene il nuotatore. Il gieffino ha argomentato cosa ha inteso per interesse dichiarando che Sorge è una persona piena di risorse e da scoprire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Manuel su Soleil: 'Spero di non sognare più di farla fuori'

Manuel Bortuzzo, proseguendo a parlare di Soleil Sorge ha affermato: "Spero di non sognare più di farla fuori". Il giovane nuotatore non si spiega il motivo per cui faccia degli incubi che abbiano come protagonista l'italo-americana. Affermazioni, quelle del gieffino che ha risposto ad alcune domande poste dal pubblico che hanno sorpreso, considerando anche il particolare rapporto che ha nella casa più spiata d'Italia con Lucrezia Selassié.

Aldo Montano riporta le affermazioni di Manuel a Sophie

Aldo Montano ha condiviso con Manuel Bortuzzo l'esperienza di rispondere alle domande dei fan. Successivamente, il gieffino ha parlato con Sophie Codegoni riportando le parole proferite dal nuotatore su Soleil Sorge. Montano ha detto che è stato chiesto a Manuel se avesse un interesse per la fashion blogger ed ha risposto affermativamente. Aldo ha aggiunto all'ex tronista di Uomini e Donne che Bortuzzo ha rivelato che ha vissuto degli incubi in cui la faceva fuori e per tale motivazione si è sentito quasi in colpa. In seguito l'ex schermidore italiano ha anche riportato che Manuel ha sottolineato come sia nata un'amicizia o qualcosa di più senza secondi fini con l'influencer. Queste parole hanno particolarmente sorpreso Codegoni.