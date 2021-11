Al Grande Fratello Vip 6 è tempo di giochi notturni. Gli autori hanno scelto di rispolverare il late show che tanto successo ottenne lo scorso anno con Tommaso Zorzi ma questa volta in una versione "game". E così, i vipponi protagonisti di questa sesta edizione hanno dovuto affrontare un bel po' di sfide tra cui quella dei baci. La sorte ha voluto che Alex Belli fosse il protagonista di questa prova e l'attore ha scelto di baciare il suo amico Davide Silvestri ma la reazione di Katia non è stata delle migliori e la cantante si è lasciata andare ad una gaffe omofoba.

Scatta il bacio tra Alex Belli e Davide Silvestri al game del GF Vip 6

Nel dettaglio, Alex Belli ha pescato un bigliettino dove gli veniva chiesto di baciare uno dei concorrenti presenti nella casa del Grande Fratello Vip.

L'attore ha preferito evitare di scambiarsi dei baci con delle donne, forse alla luce delle polemiche che qualche settimana fa ci sono state dopo i "baci cinematografici" che si è scambiato in casa con Soleil Sorge e Sophie Codegoni, i quali hanno mandato su tutte le furie sua moglie Delia Duran.

E così, la scelta di Alex Belli è ricaduta sul suo amico Davide Silvestri. I due sono stati protagonisti di un bacio scenico della durata di circa trenta secondi che, tuttavia, non ha entusiasmato Katia Ricciarelli.

La gaffe omofoba di Katia Ricciarelli al GF Vip

Nel momento in cui Alex e Davide si cimentavano in questo bacio finto nella casa del Grande Fratello Vip 6, per sottostare alla prova del game show, la reazione della cantante lirica non è stata delle migliori.

"Questa è una schifezza", ha esclamato Katia in sottofondo nel momento in cui assisteva alla scenetta del bacio tra Alex e Davide Silvestri.

La cantante si è lasciata andare così ad una gaffe dal sapore omofobo, dato che a quanto pare non ha apprezzato la scelta di Alex Belli di scambiarsi un bacio con un altro uomo.

Le parole di Katia non sono passate inosservate, soprattutto sul web e sui social, dove in tanti hanno puntato il dito contro la cantante ex moglie di Pippo Baudo, per le sue affermazioni.

Gianmaria e Soleil di nuovo vicini al GF Vip 6

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime ore e se Katia Ricciarelli farà chiarezza su questo scivolone fatto durante la scena del bacio tra Davide e Alex Belli, in queste ore, all'interno della casa del GF Vip 6, tiene banco l'avvicinamento tra Soleil e Gianmaria.

I due ex fidanzati, dopo essersi scontrati a lungo nella casa, sono apparsi di nuovo in sintonia e l'imprenditore napoletano non ha nascosto che gli piacerebbe poter recuperare il suo rapporto di amicizia con Sorge, che per diverso tempo ha fatto parte della sua vita privata.