Serena Carella è un'allieva ballerina protagonista della ventunesima edizione di Amici, il cui banco le è stato assegnato da Raimondo Todaro. All'interno della scuola fa parlare di sé per i diversi confronti con la maestra Celentano, che l'accusa di non avere il fisico adatto per fare la ballerina. In diverse occasioni Celentano definisce Serena "grossa". Nel programma trova anche l'amore, infatti è fidanzata con l'allievo cantante Albe.

Nome e cognome: Serena Carella

Luogo di nascita: Cerignola (Foggia)

Data di nascita: 2 ottobre 2002

Età: 19 anni

Peso: 60 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 69 centimetri

Professione: ballerina

Segno zodiacale: Bilancia

Curiosità: vive a Cerignola con la madre Ottina, il padre e la sorella Antonella

Serena Carella inizia a studiare ballo nella scuola di danza di Cerignola.

Fa parte anche della compagnia francese di danza professionale la Compagnie Giovanni Martinat con sede a Brive-la-Gaillarde.

Entra nella scuola di Amici grazie a Raimondo Todaro, che la sceglie per far parte del suo team. Durante la puntata del 27 febbraio il maestro consegna alla ballerina la maglia dorata, in questo modo Serena passa al serale.

All'interno della scuola Serena Carella intraprende una relazione con l'allievo Albe. Tra loro nasce fin da subito una certa complicità, nonostante il cantante sia fidanzato con una ragazza di nome Giulia. Alla fine di ottobre 2021, durante uno speciale della domenica, viene mandato in onda il primo bacio tra Albe e Serena.

La scena scatena la reazione della, ormai, ex fidanzata di Albe, che su Instagram dà le motivazioni della separazione: "Sono stata lasciata quattro giorni prima che uscissero le anticipazioni del bacio con Serena. Ho scoperto la verità solo tramite le anticipazioni, in quanto la motivazione di Alberto era stata che voleva allontanarsi per dedicarsi alla sua musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata.

Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo non fosse questo".

Serena Carella ha un profilo Instagram seguito da 150.000 follower. La gallery conta pochi post, circa 15, dove racconta principalmente il suo percorso artistico.

Serena Carella allieva della scuola di Amici 21

Serena Carella entra nella scuola di Amici durante la prima puntata del 19 settembre 2021.

All'interno della scuola trova l'amore, infatti Serena trascorre insieme ad Albe anche il giorno di San Valentino. In casetta, con i compagni, non mancano le liti, infatti Serena litiga con Lda per le pulizie.

Durante la puntata del 13 febbraio Serena conquista la maglia color oro e accede al serale.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della scuola:

Todaro corre in difesa di Serena : Serena entra nella scuola grazie al maestro di latinoamericano, che viene accusato dalla maestra Celentano di aver regalato alla ballerina l'ingresso al talent. Todaro difende Serena, dicendo alla maestra di danza classica di fregarsene della sua opinione.

: Serena entra nella scuola grazie al maestro di latinoamericano, che viene accusato dalla maestra Celentano di aver regalato alla ballerina l'ingresso al talent. Todaro difende Serena, dicendo alla maestra di danza classica di fregarsene della sua opinione. Il bacio tra Serena e Albe : durante la puntata del 24 ottobre viene mostrato un video che immortala Serena mentre bacia Albe. I due ragazzi sono la prima coppia ufficiale di Amici 21.

: durante la puntata del 24 ottobre viene mostrato un video che immortala Serena mentre bacia Albe. I due ragazzi sono la prima coppia ufficiale di Amici 21. Celentano offende Serena per il peso : la maestra di danza classica assegna alla ballerina un passo a due insieme a Christian, ma quando dà la motivazione della sua scelta Alessandra Celentano offende Serena in quanto, secondo il suo parere il peso della ragazza sarebbe eccessivo, e suggerisce “l’unico che può alzarla è Christian”.

: la maestra di danza classica assegna alla ballerina un passo a due insieme a Christian, ma quando dà la motivazione della sua scelta Alessandra Celentano offende Serena in quanto, secondo il suo parere il peso della ragazza sarebbe eccessivo, e suggerisce “l’unico che può alzarla è Christian”. Serena scopre di avere un ammiratore segreto : durante lo speciale del 14 novembre i ragazzi partecipano al gioco "Dimmi la verità", in cui possono rivelare un loro pensiero rimanendo nell'anonimato. Proprio così Serena scopre di avere un corteggiatore segreto: un allievo si è preso una cotta per la ballerina, ma decide di non dichiararsi per rispetto di Albe.

: durante lo speciale del 14 novembre i ragazzi partecipano al gioco "Dimmi la verità", in cui possono rivelare un loro pensiero rimanendo nell'anonimato. Proprio così Serena scopre di avere un corteggiatore segreto: un allievo si è preso una cotta per la ballerina, ma decide di non dichiararsi per rispetto di Albe. Serena e l'ipotesi gravidanza: durante una lezione Serena si sente male e Albe si preoccupa molto per lei. Alcuni fan sui social ipotizzano che la ballerina possa essere incinta.

Serena, la collaborazione con Kledi e altre curiosità

Serena Carella ha frequentato la KlediDance, la scuola di danza fondata a Desenzano dall'ex ballerino professionista di Amici Kledi Kadiu.

Secondo quanto dichiarato dalla mamma di Serena, la ragazza avrebbe dovuto partecipare ad Amici già nell'edizione numero venti, ma un impegno lavorativo in Francia non le avrebbe permesso di prendere parte al programma.

Il video del passo a due di Serena e Christian

La maestra Celentano mette alla prova Serena con un passo a due con diverse prese. La performance della ragazza, però, non la convince e tra i membri della commissione scatta la discussione.