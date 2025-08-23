Julide si presenterà a Enver e ai nipoti nella puntata de La forza di una donna di venerdì 29 agosto, dichiarando con un sorriso: “Sono la nonna di Doruk e Nisan".

Le anticipazioni rivelano che, dopo l'ennesima minaccia a Piril, Julide si recherà a scuola da Doruk e Nisan, aspettandoli all’uscita. La donna parlerà con Enver e gli chiederà di poter accompagnarli a casa di Bahar.

Le minacce di Julide a Piril

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che il segreto di Piril e Suat sarà sempre più a rischio. Tutto avrà inizio quando Sarp, dopo l'ennesimo litigio con il suocero, farà trasferire Julide a casa sua.

Pochi giorni dopo, Piril farà una sorpresa al marito e tornerà dall'America con i bambini, sperando di convincere Sarp a ripartire con lei. Trovare Julide alla villa di Sarp sarà un grande problema per Piril, che dovrà fare buon viso a cattivo gioco con la suocera. Quest'ultima non avrà nessuno scrupolo nei confronti di Piril e la ricatterà subito: "Sarp ti lascerà, perché presto saprà che Bahar è viva e correrà da lei". Julide farà molta paura a Piril, tanto che cederà al ricatto e le darà i suoi preziosi orecchini. La tensione in famiglia sarà sempre più evidente, anche perché Sarp ignorerà sua moglie tutte le volte in cui le chiederà quando torneranno in America. Julide si divertirà a tenerla sulla corda: "Tra Bahar e te c'è solo una differenza per me: tu sei ricca e lei è povera".

La madre di Sarp chiederà a Piril di comprarle una casa prima che torni in America: "Non dimenticare che ho qualcosa da dire a Sarp". Questa volta, Piril non cederà al ricatto e le intimerà di smettere di minacciarla, o potrebbe fare una brutta fine.

Enver deciso ad affrontare Sarp

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 29 agosto, Enver darà a Sirin poco tempo per fargli incontrare Sarp, dicendole che se non rispetterà i patti andrà alla polizia. Vedere le finte tombe di Bahar e dei bambini non scoraggerà Enver, che sarà deciso a fare giustizia in un modo o nell'altro. Mentre Sirin sarà disperata e chiederà l'aiuto di Levent, Enver andrà a prendere i nipotini a scuola. Sarà con i bambini quando verrà avvicinato da Julide.

"Sono la nonna di Doruk e Nisan", dirà la madre di Sarp presentandosi con un grande sorriso. Enver sarà stupito, mentre Julide farà una carezza a Doruk e Nisan, che saranno piuttosto diffidenti nei suoi confronti, nonostante il tono amichevole della donna. Julide chiederà a Enver di poter andare con loro a casa di Bahar e lui non potrà negarle questa possibilità.

Sarp non è più partito per l'America

Nelle puntate precedenti, Julide ha detto a Suat di aver visto Bahar e i bambini per strada, confermandogli che sono vivi. Da quel momento, lui e Piril hanno temuto che Sarp potesse tornare dalla sua prima moglie e hanno fatto di tutto per impedire che la verità emergesse. L'obiettivo di padre e figlia era quello di far tornare Sarp in America al più presto e sembrava lo avessero raggiunto.

L'uomo si era convinto a lasciare la Turchia con Piril, ma, poco prima di partire, ha incontrato Sirin per caso e tutto è cambiato. Sarp ha sentito dentro di sé la necessità di capire bene cosa abbia provocato l'incendio in cui Bahar avrebbe perso la vita. A trattenere l'uomo in Turchia, tuttavia, è stata una conversazione tra Piril e Suat, che gli ha fatto capire che i due gli nascondono qualcosa.