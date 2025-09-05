Le anticipazioni della soap Tradimento per l'episodio in onda venerdì 12 settembre alle 21:20 su Canale 5 annunciano che Oylum si trova a dover affrontare un momento cruciale, con la sua decisione di donare un rene a Tolga, un gesto che non è ben visto dalla sua famiglia, in particolare da Kahraman. Quest'ultimo, pur restando al fianco di Oylum durante l'operazione, è ormai determinato a chiedere il divorzio non appena la ragazza si sarà ripresa. Intanto Serra fa una clamorosa rivelazione dichiarando pubblicamente di essere incinta di Tolga, generando scompiglio tra i familiari di Guzide che attendono con ansia l'esito del trapianto.

Oylum e Tolga: un trapianto che divide la famiglia

Il cuore della narrazione di questa settimana ruota attorno all'operazione di trapianto del rene, con Oylum pronta a sacrificarsi per salvare Tolga. Mentre la famiglia si riunisce in ospedale per attendere notizie, la tensione è palpabile. Kahraman, pur essendo presente, non riesce a nascondere il suo dissenso verso la scelta di Oylum, e questo mette a dura prova i legami familiari. La situazione si complica ulteriormente quando Azra visita Selin in carcere, rivelandole la donazione di Oylum, lasciandola sconvolta. Intanto, Dundar si ritrova a casa di Guzide senza trovarla, mentre Yesim cerca di trattenerlo, mantenendo il segreto sul motivo della sua assenza.

Nel caos generale, Serra organizza una conferenza stampa per annunciare la sua gravidanza, gettando la famiglia di Guzide nello sconcerto. Ozan è incredulo e sospetta che Serra stia bluffando mentre Mualla, Ilknur e Ipek sono scioccate dalle sue affermazioni.

Il divorzio di Kahraman e i sospetti di Guzide

Con la tensione che sale, Kahraman prende una decisione difficile: divorziare da Oylum. Deluso dalla scena che vede in ospedale con Oylum accanto a Tolga, se ne va senza salutarla alimentando i sospetti di Oylum che Kahraman stia prendendo le distanze. La ragazza è desiderosa di vederlo e chiede a Nazan e Mualla di portare Can in ospedale, ma capisce che Kahraman non vuole incontrarla. Nel frattempo Oltan veglia Tolga, sperando in un suo risveglio mentre Guzide assiste impotente agli eventi, delusa dalla violenza usata da Oltan per vendicarsi di Emrah.

La scoperta dell'arresto di Emrah e Kadir non fa che peggiorare la situazione per Guzide, che si ritrova a fare i conti con una famiglia sempre più frammentata.

Nella puntata precedente di Tradimento

Nella puntata precedente di Tradimento, Selin è stata arrestata dopo aver sparato a Tolga ed essersi rifiutata di collaborare con le autorità o di chiedere un avvocato. Tolga è rimasto in condizioni critiche con proiettili in organi vitali e Oylum, tenendo segreta la sua visita in ospedale, ha deciso di donare il suo rene per salvarlo. Serra intanto ha trovato rifugio presso un amico dopo essere sfuggita a Oltan, il quale ha deciso di far pagare Emrah per le violenze sulla ragazza incontrata in ospedale. Guzide ha affrontato Sezai, chiudendo la loro relazione dopo aver scoperto la verità sulla sua storia con Kadriye, mentre la famiglia si è trovata a fare i conti con l'ennesima crisi.