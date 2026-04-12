Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 13 al 17 aprile, Agata confesserà a Mimmo di averlo tradito. Inoltre Matteo si recherà a Londra per incontrare la madre dei fratelli Marchesi e racconterà cosa ha scoperto ad Umberto ed Adelaide.

Johnny, invece, si sentirà ferito quando ascolterà un dialogo tra Irene e Cesare, mentre lo staff del Paradiso onorerà la memoria di Totò.

Agata nasconde a Mimmo il suo turbamento

Caterina sarà ormai prossima a presentare i suoi bozzetti all'Accademia Lombarda Moda e Arti Tessili e Valeria darà dei consigli alla giovane, ma Fulvio non gradirà le intromissioni di Craveri.

Intanto Agata rimarrà a lavorare al Paradiso e proverà a nascondere a Mimmo il suo grande turbamento. Johnny, invece, soffrirà perché Irene presto si sposerà con Cesare ed apprenderà che lei non prenderà parte alla recita.

Nel frattempo Ettore rivelerà ad Adelaide che sua madre prenderà parte alle nozze con Odile. La contessa però non si lascerà intimorire dalle parole di Marchesi e proseguirà le sue indagini. In tutto questo, Ettore proseguirà a provocare Matteo, il quale lo aggredirà. Adelaide allora interverrà ed inviterà Marcello a controllare il fratello.

Rosa dispiaciuta per le recensioni negative

Rosa verrà a conoscenza che il suo libro ha avuto una recensione negativa da parte di un quotidiano francese e sarà dispiaciuta, ma Marcello esorterà Camilli a risollevarsi.

Intanto Mimmo si mostrerà sospettoso quando Agata riceverà un regalo e lei troverà il coraggio di raccontargli di averlo tradito. Inoltre il grande attore napoletano Totò perderà la vita e lo staff del Paradiso lo onorerà al meglio.

Nel frattempo Johnny sarà molto ferito quando sentirà una conversazione tra Irene e Cesare. In tutto questo, Caterina inserirà i disegni preferiti dal padre nella cartellina per l'esame all'Accademia di Moda, mentre Matteo si recherà a Londra per incontrare la madre di Ettore e quando rientrerà a Milano, racconterà quello che ha scoperto ad Umberto e Adelaide.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Agata ha lasciato l'incarico a Firenze ed i suoi racconti non hanno convinto.

Inoltre Johnny ha fatto presente ad Irene che il bacio che si sono scambiati per lui ha significato molto, ma la donna ha continuato a pensare ad un futuro con Cesare.

Matteo, invece, ha sentito una conversazione delicata dei fratelli Marchesi e ha riferito ogni cosa ad Umberto. In seguito poi si è recato a Roma per aggiornare della situazione pure Adelaide.