FINISCE la sfida fra Sampdoria e Inter. Marcelo Brozovic decisivo, questa volta nemmeno la Var toglie la gioia del successo ai ragazzi dell'espulso Luciano Spalletti.

90'+ 4 minuto: Nerazzurri in vantaggio allo scadere: Marcelo Brozovic insacca con un tiro smorzato dalla difesa blucerchiata, 0-1.

90' minuto: GOL ANNULLATO! Anche per la Sampdoria arriva la decisione del VAR. Defrel ammonito per l'esultanza per la rete però annullata.

89' minuto: Nuova decisione discutibile dell'arbitro. Gol annullato con l'utilizzo del VAR!

72' minuto: Mauro Icardi (Inter) tenta di portare in vantaggio i nerazzurri, ma la palla finisce a lato di poco.

49' minuto: Il palo salva la Sampdoria sul sinistro di Candreva.

46' minuto: Si riprende la gara con i secondi 45 minuti di gioco allo stadio Marassi.

45' minuto: Con grande rammarico i nerazzurri vanno al riposo con la gioia smorzata in gola.

44' minuto: Nulla di fatto: Gol annullato con l'utilizzo del VAR!

43' minuto: E la sblocca lui, il 'Ninja' Naiggolan: Inter in VANTAGGIO sulla Sampdoria quasi allo scadere! 0-1.

33' minuto: Partita tranquilla priva di emozioni (0-0) quella fra Sampdoria e Inter.

1' minuto: I giocatori sono tutti disposti in campo e i blucerchiati daranno il via alla partita.

Diretta Sampdoria-Inter: la cronaca LIVE

Squadre in campo, fischio d'inizio a Marassi!

Agg. ore 20:00 - Sampdoria-Inter [VIDEO] hanno rivelato le formazioni ufficiali che scenderanno in campo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Andersen, Bereszynski, Tonelli, Murru; Ekdal, Praet, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Candreva, Nainggolan; Icardi.

ore 16:29 Sampdoria-Inter - La squadra di Giampaolo ritroverà Praet dal primo minuto mentre Spalletti rilancerà titolari sia D'Ambrosio che Candreva. Aggiornate inoltre le quote dei bookmakers: la vittoria dell'Inter [VIDEO] è infatti quotato a 1,80 mentre il 2 della Sampdoria è dato a 4,00. Possibile anche scommettere sul pareggio (3,50). Marcatore consigliato Mauro Icardi.

Agg. ore 12:50 Sampdoria-Inter - Spalletti dovrebbe confermare l'impalcatura del 4-2-3-1, Giampaolo ha invece una rosa striminzita, ovviamente non abituata a reggere il peso di incontri ravvicinati nell'arco della stessa settimana. Per la Sampdoria a centrocampo, ballottaggio Jankto-Linetty, per l'Inter invece dovrebbero partire titolari Brozovic-Vecino, ma Borja Valero potrebbe essere la sorpresa dell'ultima ora.

Sampdoria-Inter sarà sicuramente un match da non perdere. I nerazzurri di Luciano Spalletti vengono dalla strepitosa vittoria in Champions League contro il Tottenham dopo una rimonta praticamente insperata. I doriani invece stanno dimostrando di poter essere una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. La partita fra Sampdoria ed Inter si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 settembre alle ore 20.30.

Probabili formazioni Sampdoria-Inter

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Murru, Tonelli, Andersen, Bereszynski; Jankto, Ekdal, Praet; Caprari; Defrel, Quagliarella.

Allenatore: Marco Giampaolo.

Le speranze nerazzurre [VIDEO] sono affidate a Luciano Spalletti che ha invece in mente un ballottaggio sulla destra: alle spalle di Icardi, Keita, sembra favorito su Politano, ma anche l’opzione Candreva non va sottovalutata.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Asamoah, De Vrij, Skriniar, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Perisic, Naingollan, Candreva; Icardi

Allenatore: Luciano Spalletti.

Diretta Sampdoria-Inter: streaming online su Dazn

La diretta Sampdoria-Inter sarà trasmessa in streaming su Dazn e non su Sky.