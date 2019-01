Annuncio

La Champions League per il momento è ferma, ma da febbraio tornerà a far compagnia agli appassionati di calcio di tutta Europa. E saranno felici i tifosi italiani, visto che la Rai [VIDEO]trasmetterà in chiaro una partita delle due squadre di serie A rimaste in corsa nel torneo, vale a dire Roma e Juventus.

La Roma in Champions in chiaro al ritorno

I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono riusciti ad ottenere il pass per gli ottavi di finale di Champions League arrivando secondi nel loro girone alle spalle del Real Madrid.

Il sorteggio mette di fronte una squadra forte come il Porto, che però è senz'altro una formazione alla portata della Roma, che in genere in Europa riesce sempre a esprimersi su alti livelli.

La Rai, esattamente Rai1, trasmetterà in chiaro il match di ritorno che i giallorossi giocheranno in Portogallo. Un match decisivo che ci dirà se Dzeko e compagni potranno continuare la loro avventura. La data da appuntare sul calendario è quella di mercoledì 6 marzo con fischio d'inizio fissato per le ore 21.

La Juventus protagonista all'andata

Saranno felici anche i tifosi bianconeri che in chiaro potranno vedere invece la partita d'andata che la loro squadra disputerà in questi ottavi di finale di Champions. Proprio come avviene per la Roma, anche per la Juventus [VIDEO]sarà trasmessa su Rai1 una partita che gli uomini di Allegri giocheranno in trasferta, sul campo dell'Atletico Madrid di Diego Simeone. Un avversario davvero molto temibile che fa della solidità difensiva e dell'organizzazione tattica le sue armi migliori.

Anche in questo caso, è bene appuntarsi la data sul calendario. Atletico Madrid-Juventus si disputerà il 20 febbraio alle ore 21.

Sulla Rai altre due partite

Chi ama il calcio potrà anche seguire altre due sfide di alto livello di questi ottavi di finale. Partite tra squadre pronte a tutto pur di passare il turno. Mercoledì 13 febbraio si giocherà Ajax-Real Madrid. Gli spagnoli sono chiaramente favoriti per il passaggio del turno, ma si scontreranno contro una formazione composta da giovani forti e davvero molto interessanti. Il 13 marzo, sempre di mercoledì, sulla Rai sarà invece visibile il match di ritorno degli ottavi di finale tra Bayern Monaco e Liverpool. Due squadre composte da campioni che non hanno bisogno di presentazioni e che sono tra le papabili vincitrici di questa edizione della Champions League. Ci sarà insomma da divertirsi.