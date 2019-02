Annuncio

Juventus-Parma in pareggio 3-3 e piovono critiche sui bianconeri, che dopo l’eliminazione in Coppa Italia subiscono un altro stop. Le statistiche della sfida raccontano le serate poco fortunate di Perin e Spinazzola, mentre Pjanic è sempre nel vivo del gioco. I numeri del match evidenziano anche lo strapotere dei bianconeri che tirano 18 volte verso Sepe, contro le undici conclusioni dei ducali, a impressionare è il numero dei passaggi riusciti dalle due squadre: i ragazzi di Allegri ne mettono insieme 516 (più del doppio dei quelli degli ospiti fermi a 218).

Lo strapotere dei numeri non è bastato però a vincere la sfida.

Juventus-Parma 3-3: Pjanic gioca più di 100 palloni

E a proposito di palloni toccati e passaggi utili, Pjanic si dimostra un regista straordinario. Anche in Juventus-Parma 3-3 il bosniaco è sempre nel vivo del gioco toccando 106 volte la sfera e serve i compagni con ben 86 passaggi, da solo raggiunge quasi la metà di tutti quelli dei gialloblu ed è il giocatore che corre più di tutti con oltre 12 chilometri raggiunti.

Serata difficile per Perin, il report ufficiale della Lega Serie A sulla partita, indica come il portiere compie due interventi ma subisce tre reti, insomma non proprio la gara che si aspettava il numero dodici bianconero per provare ad insidiare Szczesny.

La gara di ieri sera verrà ricordata come la prima di Spinazzola per tutto il tempo in campo con la maglia bianconera, ma anche per lui poteva andare decisamente meglio. L’ex Atalanta è con Ronaldo l’uomo che perde più palloni, sei in tutto. Il portoghese però è uno dei migliori con le due reti che sembrano essere decisive prima dello show di Gervinho, e il primato della gara sia dei tiri in porta, quattro, che dei tiri fuori, altri quattro. Incide poco Douglas Costa, solo 33 palloni giocati in 47 minuti per il brasiliano che in tre occasioni regala la sfera agli avversari.

Sembra essere tornato a ottimi livelli Khedira che, appena rientrato dall’infortunio, è il centrocampista che più si fa notare in zona offensiva con 3 occasioni da gol create.

Il Parma ferma la Juventus con super Kucka

Dall’altra parte della barricata D’Aversa deve ringraziare non solo Gervinho per il 3-3 del suo Parma contro al Juventus. L’ivoriano rimarrà nella storia del match per la sua doppietta show, due tiri e due gol per lui, ma a dare la linfa vitale alla squadra è soprattutto Juraj Kucka. Acquistato a gennaio, l’ex Genoa, si dimostra subito utile alla causa, la sua è una gara fatta di grande sostanza, quattro palloni recuperati, il migliore dei suoi in questo fondamentale, due assist e due tiri in porta. L’unico neo della sua prestazione sono i 6 palloni persi.

Gol e sostanza per Barillà che corre più di tutti i compagni con 11,9 chilometri percorsi in 78 minuti. Il Parma pareggia con la Juve anche grazie a Sepe che ferma gli avanti bianconeri in 4 occasioni, ottimo l’ingresso in campo di Leo Stulac, le non perfette condizioni fisiche non gli impediscono di essere di una precisione straordinaria con 17 palloni giocati e 14 passaggi effettuati.

I numeri sono tutti dalla parte dei bianconeri che dominano in praticamente tutti i punti presi in esame dal report, ma questa volta non basta, Juventus-Parma è 3-3 alla fine e per Allegri sarà una settimana di critiche.